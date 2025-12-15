Die PS4 bekommt noch 2027 neue Spiele – obwohl die PS6 dann schon vor der Tür stehen könnte

Mega Man auf PS4 ist ja ok, aber nicht in 2027.

Eigentlich hätte man der PlayStation 4 längst den Ruhestand gegönnt. Bei den Game Awards wurde bestätigt, dass wirklich noch einmal ein Spiel auch noch für PS4 erscheinen soll – im Jahr 2027. Zu einem Zeitpunkt also, zu dem eine PlayStation 6 bereits realistisch sein könnte.

Ein neues Spiel für eine sehr alte Konsole

Die PS4 erschien 2013 und würde mit dem auf den Game Awards angekündigten Mega Man: Dual Override noch 14 Jahre nach Marktstart ein komplett neues Spiel erhalten. Möglich ist das vor allem, weil Capcom als Third-Party-Publisher frei entscheiden kann, welche Plattformen unterstützt werden.

Hinzu kommt: Das Spiel erscheint auch für die erste Nintendo Switch, was eine technisch abgespeckte Version ohnehin notwendig macht. Eine PS4-Fassung ist dadurch leichter umsetzbar als bei reinen Next-Gen-Titeln.

Die PS4 ist noch lange nicht tot

Ganz überraschend kommt das Comeback aber doch nicht. Die PS4 ist mit rund 117 Millionen verkauften Konsolen weiterhin extrem verbreitet. Zum Vergleich: Die PS5 liegt aktuell bei etwa 40 Millionen Geräten.

Auch der Preis spielt eine große Rolle. In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten ist eine gebrauchte oder günstige PS4 für viele Spieler*innen weiterhin eine attraktive Alternative – vor allem, weil man nur auf wenige aktuelle Spiele verzichten muss.

Neben Mega Man: Dual Override sind auch noch weitere Titel mit PS4-Version angekündigt, darunter:

Trails beyond the Horizon



Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties



DECAPOLICE

Große AAA-Releases sind allerdings seltener geworden.

Langer Support – aber nicht ohne Nebenwirkungen

Der späte Old-Gen-Support hat allerdings auch Schattenseiten. Immer wieder zeigte sich in den letzten Jahren, dass Spiele durch den Fokus auf PS4 technisch ausgebremst wurden.

Dies könnte Kund*innen auf jeden Fall vorsichtiger werden lassen, was die PS6 angeht. Denn warum in eine neue Konsole investieren, wenn die alte anscheinend die komplette Next-Gen-Generation unterstützt wird?

Wie seht ihr das: sinnvoller Langzeit-Support oder unnötige Bremse für neue Technik?