PS4-Controller mit Touchscreen? - Sony-Patent erhält Design-Update

Der DualShock 4-Controller von Sony verfügt über ein Touchpad in der Mitte des Gamepads. An dessen Stelle tritt in Zukunft vielleicht ein waschechter Touchscreen.

Zumindest deutet darauf ein Update hin, das an einem Patent von Sony vorgenommen wurde.

Das neue Controller-Design könnte einen Ausblick auf den möglichen DualShock 5-Controller geben – oder sogar schon für Next Gen-Konsolen gedacht sein.

Das zeigt das Patent zum Touchscreen-Controller

Sony Interactive Entertainment America hat beim US-Patentamt ein Patent-Update eingereicht, wie unter anderem DualShockers berichtet.

Darin geht es offenbar um einen relativ normal wirkenden Controller, der allerdings auf kurios-technische Weise beschrieben wird:

Er soll zwei Griffe haben, die jeweils für eine Hand der Spieler gedacht sind. Soweit, so herkömmlich.

Was dazwischen liegt, ist das Interessante: Da ist nämlich ausdrücklich von einem Touchscreen die Rede.

Kommt der Controller für PS4 oder schon für PS5?

Ob es sich wirklich um einen neuen Controller handelt, den Sony da plant, lässt sich anhand dieses Patent-Updates natürlich nicht zweifelsfrei feststellen.

Ihr solltet das Ganze vielmehr mit Vorsicht genießen: Es könnte auch sein, dass es hier lediglich um die Erweiterung eines Patents zum bereits existierenden PS4-Controller geht.

Allerdings lässt die explizite Erwähnung eines Touchscreens natürlich aufhorchen.

Nichtsdestotrotz sind Patent-Anmeldungen generell immer eine schwierige Sache: Manche Patente werden angemeldet, aber die Technik kommt trotzdem nie auf den Markt.

Interessant wäre natürlich der Preis eines solchen Controllers. Klar ist: So teuer wie dieser goldene Luxus-Controller für die PS4 wird er vermutlich nicht.

Wie fändet ihr einen Touchscreen auf eurem PlayStation-Controller?