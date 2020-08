Wäre die PS4 nicht erfolgreich gewesen, gäbe es keine PS5

Die PS3 bereitete einigen Entwicklern Kopfzerbrechen, denn es war alles andere als einfach, für die Architektur des Cell-Prozessors Spiele zu entwickeln und das Beste aus der Hardware zu holen. Da dies eine recht schwierige Zeit für Sony mit sich brachte, setzte das Unternehmen die ganze Hoffnung auf die PS4.

Laut dem ehemaligen Sony-Manager Shahid Ahmad hätte die PS4 auch die letzte Konsole des Unternehmens sein können. Er erklärte in der Dokumentation "The PlayStation Revolution", via VGC:

"Ich glaube, selbst wir waren überrascht, wie enthusiastisch die PS4 aufgenommen wurde, denn es war auch eine Art Erlösung. Wir waren mit der PS3 durch das Feuer gegangen, und jetzt stand alles auf dem Spiel. Wir mussten das richtig machen, und wenn wir das nicht geschafft hätten, hätte es das Ende sein können.



Die Strategie stand fest, die Hardware war fokussiert, und alles, was noch übrig blieb, waren Launch und wie die Konsole aufgenommen wurde. Partner waren da, Entwickler waren beteiligt - sogar unabhängige Entwickler waren an der Einführung der PS4 beteiligt. Die Preise waren festgelegt worden. Entscheidungen über DRM und so weiter, die bei anderen Veranstaltungen so umstritten gewesen waren, hatte man ebenfalls inzwischen getroffen.



Was wir nicht erwartet hatten, war, dass es ein so unglaublicher Erfolg werden würde, der unsere kühnsten Träume übertrifft. Aber es war der Ton, mit dem wir das Ganze kommunizierten: 'This is 4 the players'. Der gesamte Fokus lag auf den Spielern."