PS5 & Xbox Series X: Chip-Hersteller versprechen rechtzeitige Lieferung

PS5 und Xbox Series X stehen vor der Tür. Wir kennen zwar noch kein genaues Datum, aber dieses Jahr sollen beide Next Gen-Konsolen erscheinen. Dem Launch steht wohl auch nichts mehr im Weg, zumindest im Hinblick auf die wichtigsten Teile des Innenlebens: Laut AMD sollen sowohl Chips als auch CPUs und Grafik-Einheiten allesamt rechtzeitig geliefert werden können.

Keine Sorge um PS5- & Xbox Series X: Technik soll rechtzeitig kommen

AMD gibt Entwarnung: Laut dem Chip-, Prozessoren- und Grafikkarten-Hersteller AMD läuft die Produktion im Hinblick auf Sonys und Microsofts Next Gen-Konsolen wie geplant. Sämtliche Teile sollen rechtzeitig ausgeliefert werden, wie CEO Lisa Su in einem Finanz-Call gesagt hat (via: The Verge).

Die Veröffentlichung der einzelnen AMD-Produkte verlaufe planmäßig und könne 2020 erfolgen. Dazu zählen auch die 7nm-Prozessoren, die auf der Zen 3-Architektur basieren sowie die RDNA 2-Grafikkarten, die unter dem Arbeitstitel "Big Navi" bekannt sind.

Auch PS5 & Xbox Series X: Im selben Atemzug gibt AMD zu Protokoll, dass die Produktion und auch die Auslieferung der Next Gen-Konsolen-Chips begonnen habe. Also steht wohl auch dem Launch von PlayStation 5 und Xbox Series X Ende des Jahres nichts mehr im Weg.

Bei AMD läuft's: Das Unternehmen kann sich momentan nicht beschweren. Auf dem Prozessoren-Markt verkaufen sich vor allem die mobilen Ryzen 4000-Prozessoren für Laptops sehr gut. Der Hauptkonkurrent Intel kämpft währenddessen mit Lieferproblemen und musste seine bereits verzögerten 7nm-CPUs auf 2022 verschieben.

Gute Nachrichten also für alle, die bald ihre PCs aufrüsten oder sich eine neue Next Gen-Konsole kaufen wollen. Sowohl die neue Xbox als auch Sonys PS5 sollen zur Feiertagssaison Ende des Jahres erscheinen. Alle Infos zur Xbox Series X findet ihr hier.

Was könnte eurer Meinung nach noch schiefgehen bis zum Launch? Erwartet ihr irgendwelche Schwierigkeiten oder Verzögerungen im Hinblick auf den Next Gen-Start von PS5 und Xbox Series X?