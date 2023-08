Sony im Update-Fieber: PS4-Systemsoftware 10.71 ist erschienen und diese gewohnte Änderung steckt drin

Auch bei der PS4-Firmware wird eine 1 am Ende angehangen.

Die PS4 und PS5 ähneln sich im Hinblick auf das Betriebssystem sehr, beide Konsolen verwenden einen nahezu identischen Systemkern. Wenig verwunderlich werden sie an einem Patch-Tag also auch gleichermaßen mit frischen Updates versorgt. Wie so häufig kümmert sich der jüngste Aktualisierungsspross allerdings nur um die "Systemleistung" eurer Konsole.

Holt euch euren Nachschlag an Systemleistung!

Mit nur knapp 493 Megabyte ist die Firmware-Aktualisierung auf Version 10.71 ein absolutes Leichtgewicht.

Genau wie die Patch Notes, die äußerst schmächtig ausfallen:

Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung.

Ja, was ihr nicht sagt!

Gemeint ist dabei – wie ihr sicherlich schon wisst – kein Boost bei der Performance, Spiele laufen also nicht auf einmal in einer höheren Auflösung oder ruckelfreieren Bildwiederholrate.

Stattdessen handelt es sich um Anpassungen im Hintergrund, etwa die Kompatiblität zu neu erschienenem Zubehör oder die Beseitigung von seltenen Fehlern, die zum Beispiel zu Abstürzen führen können.

Auch die Schließung von Sicherheitslücken kann eine Ursache für kleine Updates sein: In der Vergangenheit hat Sony immer wieder Angriffsstellen für Hacker geschlossen, die im Zuge eines sogenannten Jailbreak ausgenutzt werden.

Wollt ihr mehr über das Thema erfahren, findet ihr hier eine Zusammenfassung:

Die PS4 wurde geknackt: Das steckt hinter dem pOOBs4-Jailbreak von Chris Werian

Erst kürzlich wurde eine Reihe von Schwachstellen in Verbindung mit den PlayStation-Konsolen an Sony weitergeleitet. Zumeist geschiet das über ein Belohnungsprogramm, bei dem Hacker ihre Entdeckungen im Austausch gegen einen Geldbetrag einreichen können.

Da die PS5 ebenfalls ein Update erhalten hat, läge eine geschlossene Sicherheitslücke sogar nahe, da diese zumeist beide Systeme betreffen.

Hier erfahrt ihr mehr über die Firmware 7.61 der PS5:

So installiert ihr die neue Firmware:

Wie gehabt sollte die Firmware 10.71 automatisch beim nächsten Konsolenstart herunterladen, sofern ihr die entsprechende Option in den Einstellungen der PS4 eingeschaltet habt.

Ihr findet sie unter:

System

Automatische Downloads

Update-Dateien für Systemsoftware

Nach Abschluss des Downloads könnt ihr die Aktualisierung dann über die Benachrichtigungen auf dem Home-Screen starten. Alternativ könnt ihr aber auch ein Multiplayer-Spiel anwerfen, dann sollte der Download ebenfalls beginnen.

Damit ihr nicht mit Cheatern konfrontiert werdet, ist eine aktuelle Firmware nämlich notwendig, um online zu spielen.

Außerdem könnt ihr das Update in den Einstellungen unter Systemsoftware-Update manuell auslösen und auch eine Offline-Aktualisierung ist möglich. Auf der Support-Seite von PlayStation findet ihr die dazugehörigen Dateien sowie eine Anleitung.

Die PS4 befindet sich bereits im Verwaltungsmodus

Mit größeren Aktualisierungen ist bei der PS4 nicht mehr zu rechnen, ganz im Gegensatz zur PS5, die in einigen Wochen um neue Zugänglichkeitsoptionen, Audio-Features und eine bessere Cloud-Streaming-Qualität erweitert wird:

Dass es einige der kleineren Funktionen auch auf die PS4 schaffen, ist jedoch nicht unwahrscheinlich. Mit der Version 10.5 landeten zum Beispiel plattformübergreifende Spieleeinladungen auf der Last Gen-Konsole, 10.0 brachte eine Bildschirmlupe für den Internet-Browser sowie neue Remote Play-Funktionen.

Ganz abgeschrieben hat Sony die PS4 also noch nicht, aber der große Wurf bleibt wohl zukünftig aus.

Fehlt euch ein bestimmtes Feature auf eurer PS4?