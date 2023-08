Ohne Installation in 4K zocken: Neue PS5-Beta überholt die Xbox in einer ihrer größten Stärken

Rivet, Kratos und Selene könnt ihr bald in 4K genießen, ohne die jeweiligen Spiele herunterzuladen.

In Sachen Cloud-Gaming war Microsoft seit Beginn der aktuellen Konsolengeneration eigentlich klar vor Sony. Der Xbox-Hersteller brachte Streaming als leicht zugängliches Feature in den Game Pass und stellte früh auf Series X-Hardware um.

Grafisch hatte Xbox Cloud Gaming damit viel zu bieten, wird jetzt aber von der Konkurrenz eingeholt. Das Streaming von PS5-Spielen ist nämlich in die Beta-Phase gegangen und kommt mit einem Killer-Feature, das der Xbox bis heute fehlt.

Cloud-Streaming von Konsolenspielen in 4K

Seit der Umstrukturierung von PS Plus ist Cloud-Gaming in die teuerste Stufe des Abo-Modells integriert. Darüber ließen sich bisher PS3- und PS4-Spiele in maximal 1080p, sprich Full HD streamen.

Also genau wie bei Xbox Cloud Gaming, das ebenfalls bei 1080p abriegelt.

Wie vor einigen Monaten angekündigt, erweitert Sony künftig sukzessive die firmeneigenen Rechenzentren um Server mit PS5-Hardware. Damit könnt ihr also bald Titel wie Returnal, God of War Ragnarök oder das Demon’s Souls-Remake ohne Installation via Internet zocken.

Demon's Souls ist eine absolute Grafikbombe, aber auch eines der bisher schwersten PS5-Exclusives und damit perfekt geeignet, um via Streaming mal reinzuschauen.

Das Besondere am PS5-Streaming: Sony hebt die Auflösung bei PS5-Titeln ein ganzes Stückchen an. Maximal 2160p (4K) könnt ihr auswählen, die Bildschärfe steigt also deutlich im Vergleich zu den vorherigen 1080p an.

Vorausgesetzt ihr verfügt über eine schnelle Internetverbindung, die höchste Stufe wird nämlich nur freigegeben, wenn ihr mit einer hohen Bandbreite ins Netz geht. Welche Mindestanforderungen Sony dabei stellt, ist leider noch nicht bekannt.

Wann erscheint PS5-Streaming für alle PS Plus-Abonnierenden?

Aufgefallen ist die Umstellung auf 4K erst, als langjährige PS5-Fans zu einer separaten Preview eingeladen wurden und die neue Funktion austesten konnten (via ResetEra).

Habt ihr also lediglich die aktuelle Beta des kommenden Systemsoftware-Updates erhalten, könnt ihr noch keine Streams von PS5-Spielen starten.

Dafür gibt es unter anderem neue Accessibility-Optionen und Dolby Atmos-Sound auf die Ohren:

Einen genauen Release-Termin für die finale PS5-Streaming-Funktion gibt es indes noch nicht. Nach der Veröffentlichung einer Beta-Version für PlayStation-Konsolen dauert es zumeist einige Wochen bis Monate, bis ein Update für die Allgemeinheit ausgerollt wird.

Aller Voraussicht nach müssen wir uns also noch bis zum Herbst beziehungsweise Winter dieses Jahres gedulden.

So hoch ist die Qualität vom 4K-Stream

Die wenigen Nutzer*innen, die bereits Zugriff auf die Beta haben, sprechen von einem ziemlich scharfen und klaren Spielerlebnis.

Von User*innen angefertigte Screenshots unterstützen den Eindruck, auch wenn die Bildausgabe ein Stückchen verwaschener ausfällt, zumindest, wenn wir die Lupe ansetzen:

Nativ Stream

Im normalen Spielgeschehen sollte der Unterschied aber deutlich weniger wahrnehmbar sein.

Und auch die Latenz überzeugt: Einige Tester*innen sprachen von einem sehr ordentlichen Spielgefühl, "besser als bei Xbox Cloud Gaming, Stadia oder GeForce Now". Eine ziemlich vielversprechende Behauptung, bei der wir hoffen, dass sie auch zutrifft.

So ganz waren wir mit dem Streaming in PS Plus Premium nämlich bisher nicht zufrieden:

Zudem scheitert Sony in einem Punkt, in dem die Microsoft-Konkurrenz brilliert: Xbox Cloud Gaming ist auf zahlreichen Plattformen verfügbar, darunter Smartphones, Tablets, Fernseher und PC. Mit der Einschränkung auf die PS4 und PS5 ist bei PS Plus Premium also noch viel Luft nach oben in Sachen Verfügbarkeit.

Wäre ein scharfes 4K-Bild für euch ein Argument, um auf PS Plus Premium umzusteigen?