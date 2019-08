Der bisher wohl hässlichste PS4-Controller wurde enthüllt

Snakebyte bringt sein Game:Pad Wireless 4S in einer neuen Special Edition auf den Markt. Der PS4-Controller des Third Party-Herstellers soll besonders viel Grip bieten und sonst alle standardmäßigen Funktionen besitzen.

Aber, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen gemein, denn über Geschmack lässt sich bekanntlich (nicht) streiten: Die Farbgebung und das klobige Design ist extrem gewagt. Manch einer würde sie hässlich nennen. Sorry!

Vier neue PS4-Controller-Farben

Diese neuen DualShock 4-Controller sind hingegen sehr schick

Grau & orange: So sieht der PS4-Controller in der Rock-Edition aus

Was kann der PS4-Controller? Das Snakebyte-PS4-Gamepad bietet sämtliche Standardfunktionen, die ihr von einem PS4-Controller wahrscheinlich erwartet:

Kabelloser Controller

Analoge Joysticks und Trigger

3,5mm Headset-/Kopfhörer-Anschluss

Zwei Vibrationsmotoren für Rumble-Effekt

Ab heute erhältlich: Snakebyte bringt die neue Special Edition des Game:Pad 4S Wireless heute, am 15. August auf den Markt. Der Drücker soll offiziell 39,99 Euro im Handel kosten.

Der Haken: Dieser Look! Es gibt natürlich die wildesten Farbkombinationen. Aber gibt es wirklich jemanden, der die Kombination aus Felsgrau mit Orange wirklich hübsch findet? Falls ja: Schreibt es in die Kommentare. Auch die Form des Controllers wirkt nicht gerade ergonomisch - in Verbindung mit der Farbgebung wirkt er fast wie aus Beton gegossen.

Ebenfalls gewöhnungsbedürftig wirkt, dass die Symbole auf den Knöpfen des Drückers nicht wie gewohnt abgebildet sind, sondern ausgeschrieben. Genau wie bei der Farbe gilt aber natürlich auch hier: Meistens schauen wir beim Zocken ja nicht auf den Controller, also was soll's.

Kuriose PS4-Controller? Gibt es natürlich zu Hauf. Uns fallen da auf Anhieb vor allem zwei ganz besondere Fälle ein. Zum Beispiel dieser Fan, der versucht hat, seinen PS3-Controller mit Steinen statt Analogsticks einzutauschen. Oder diese Design-Entwürfe zum Look des PS4-Controllers. So hässlich hätte er aussehen können.

Wie findet ihr den Stein- und Orangen-Look der Rock-Edition? Welche Controller findet ihr im Allgemeinen am wenigsten hübsch?