PS4-Spieler sammelt 50 Platin-Trophäen in nur 20 Stunden

Platin-Trophäen in PlayStation-Spielen stellen eigentlich eine enorme Herausforderung dar. Zumindest in den meisten Spielen müsst ihr dafür viele Stunden investieren und wirklich alles im Spiel tun, was es dort zu erledigen gibt.

Manche Menschen schaffen das aber auch innerhalb kürzester Zeit: Es kommt natürlich immer auf die Spiele drauf an. Der PS4-Besitzer Brian aka PS4-Trophies hat in nur 20 Stunden 50 Spiele platiniert und damit einen neuen Rekord aufgestellt.

PS4-Fan schnappt sich 50 Platin-Trophäen in 20 Stunden

Im Livestream: Auf seinem YouTube-Kanal PS4Trophies hat der neue Rekordhalter das Unterfangen live gestreamt. In nur 20 Stunden hat er gleich 50 Spiele zu 100 % abgeschlossen. Es handelt sich dabei wenig überraschend zwar um ziemlich kurze Titel, aber keines davon stand schon bei 99 % bevor es losging.

Stattdessen hat der PS4-Spieler alle 50 Titel wirklich vollständig durchgespielt und in ihnen alles erledigt, was es darin an Herausforderungen zu tun gibt. Das Video davon ist aktuell leider nicht mehr online, aber auf Twitter gibt der Fan einige Einblicke in den Mega-Speedrun.

Es sei letzten Endes sogar deutlich schwieriger gewesen, als er dachte, sagt Brian aka PS4_Trophies. Die Community habe ihm letztlich dabei geholfen, das Vorhaben erfolgreich durchzuziehen und ihr sei der Rekord nun auch gewidmet. Auf dieser Seite könnt ihr euch die ganzen Platin-Trophäen anschauen:

So I did a thing over the past 20 hours, where I played to full completion, 50 games and earned 50 Platinums. Thought it'd be much easier than it was but with the community really pulled me through and this is dedicated to them. Check out the profile, https://t.co/GgoCu8LBzc — Brian ? (@PS4_Trophies) December 15, 2019

Die Spiele seien zwar keine Herausforderung gewesen, aber dafür sei er an mentale Grenzen gestoßen: Am schwierigsten sei es gewesen, sich so lange am Stück auf Speedruns in unterschiedlichsten Genres zu konzentrieren. Muskelgedächtnis, Fokus und Adrenalin waren dabei elementar, wie der Trophäenjäger sagt.

Die 50 Spiele, in denen er Platin-Trophäen ergattert hat:

Attack of the Toy Tanks Himno Mekabolt Cybarian: The Time Traveling Warrior Zeroptian Invasion Iron Snout 36 Fragments of Midnight Gravity Duck Foxy Land Bouncy Bullets Mochi Mochi Boy Super Weekend Mode Daggerhood FullBlast Heroes Trials Inksplosion Jack N' Jill DX Metagal Midnight Deluxe Paradox Soul Super Destronaut DX Bouncy Bullets Deep Space Rush Bird Game+ Peasant Knight Zeroptian Invasion Midnight Deluxe Attack of the Toy Tanks Super Weekend Mode Jack N' Jill DX Mekabolt Daggerhood FullBlast Heroes Trials Inksplosion Himno Metagal Foxy Land Gravity Duck Mochi Mochi Boy 36 Fragments of Midnight Iron Snout Super Destronaut DX Bird Game+ Zeroptian Invasion Cybarian: The Time Traveling Warrior Attack of the Toy Tanks Daggerhood Peasant Knight Metagal

Einige Spiele tauchen mehrmals auf, weil auch mehrere Platin-Trophäen in einem Spiel gezählt wurden. Das ermöglichen Titel, die in unterschiedlichen Regionen jeweils eigene Trophäen-Listen haben. PS3- oder PS Vita-Titel waren allerdings ausgeschlossen.

Der Rekord- und Trophäenjäger schreibt in einem weiteren Twitter-Statement, er wolle seinen Erfolg dadurch zwar nicht schmälern, aber gleichzeitig zeige das, wie kaputt das Trophäen-System sei.

Not to take anything away from my own accomplishment but I think I officially proved that the trophy system is broken or exploitative. It's up to you guys to decide if that's a good or bad thing. pic.twitter.com/1dnCw8tgKx — Brian ? (@PS4_Trophies) December 16, 2019

