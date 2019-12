PS Now im Januar 2020 mit zwei der besten PS4-Exclusives

Sony liefert auch im Januar 2020 Nachschub für den Streaming-Dienst PS Now. Und dieses Mal können sich Abonnenten über besondere Hochkaräter freuen. Denn zwei der angekündigten Titel sind in unserer Liste der besten PS4-Exclusives aller Zeiten unter den ersten zehn Plätzen.

Ab wann stehen die Games bei PS Now bereit? Ab dem 2. Januar 2020.

Neu bei PS Now:

Das PS Now-Highlight im Januar 2019:

Horizon Zero Dawn

Mit Horizon Zero Dawn feierten die Killzone-Macher Guerilla Games Anfang 2017 ihre Open World-Premiere. Und legten gleich eines der besten Spiele der PS4-Ära hin.

Worum geht's? Horizon Zero Dawn spielt in der fernen Zukunft, nachdem eine mysteriöse Katastrophe die Menschheit entwicklungstechnisch in die Steinzeit zurückkatapultiert hat. Die Überlebenden haben sich in Stämmen zusammengeschlossen. Im krassen Kontrast dazu stehen die hochentwickelten Maschinenwesen, die die Welt durchstreifen und deren Teile die Menschen nutzen, um ihre Waffen und Rüstungen mechanisch zu verbessern.

Doch das vermeintliche Idyll versteckt unter seiner Oberfläche auch etliche Geheimnisse. Leere Bunkeranlagen mit seltsam fluoreszierenden Anzeigen zeugen von einer alten "Metallwelt", wie sie von den Nora genannt wird. Herauszufinden, was es damit auf sich hat, ist eine unserer Aufgaben in Horizon: Zero Dawn. Und das tun wir in der Rolle der jungen Kämpferin Aloy.

Für alles weitere zum Spiel lest ihr am besten unseren Test zu Horizon Zero Dawn.

Was ist PlayStation Now?

Der Streaming-Dienst von Sony erlaubt es euch, zahlreiche Spiele der PlayStation auf die Konsole und auf den Computer zu streamen.

Als Abonnenten könnt ihr Trophäen für PS3- und PS4-Titel freischalten, Spielstände in der Cloud speichern und im im Multiplayer zocken. Mittlerweile gibt's auch eine Download-Funktion.

Wie teuer ist PS Now jetzt?

Preis im Monat: 9,99 Euro

Preis im Jahr: 59,99 Euro

