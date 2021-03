Sony verschenkt jetzt 9 Gratis-Spiele für PS4: Ladet sie auch ohne PS Plus

Seit dem 26. März um 4 Uhr morgens könnt ihr euch neun Spiele aus Sonys Play at Home-Programm gratis herunterladen und behalten. Die folgenden PS4-Titel stehen dabei allen PlayStation-Spieler:innen zur Verfügung, ganz egal ob ihr ein PS Plus-Abo besitzen oder nicht:

Wo kann ich die Spiele herunterladen? Aus dem PS Store. Gebt einfach den Spieletitel ein und das entsprechende Spiel müsste euch als kostenloser Download angezeigt werden.

Wie lange gibt es die Spiele kostenlos? Bis zum 23. April um 5 Uhr morgens (deutsche Zeit).

Diese Spiele lohnen sich besonders

Astro Bot Rescue Mission

Genre: Jump&Run

Jump&Run GamePro-Wertung: 88

Darum geht's: Astro Bot Rescue Mission ist ein speziell für PlayStation VR entwickeltes 3D-Jump&Run, in dem ihr als Roboter Astro durch 20 Story-Missionen und weitere Herausforderungen hüpft. Dabei erkundet ihr fünf Planeten voller Gegner und wehrt euch mit einer Vielzahl von Gadgets und Waffen wie dem Hakenwerfer oder den Wurfsternen.

Darum lohnt es sich: Im GamePro-Test schnitt Astro Bot Rescue Mission sogar als einer der besten Plattformer des Jahres 2018 ab. Das Spiel überzeugte uns insbesondere mit seinem Ideenreichtum und vielen abwechslungsreichen Gameplay-Ideen, dank denen das VR-Feature wunderbar zur Geltung kommt.

Mehr Infos lest ihr im GamePro-Test:

The Witness

Genre: Rätselspiel

Rätselspiel GamePro-Wertung: 85

Darum geht's: The Witness ist ein kniffliges Puzzle-Spiel des Braid-Machers Jonathan Blow, in dem ihr eine Open World-Insel voller Rätsel erkundet, die ihr nach und nach lösen müsst.

Darum lohnt es sich: Kollege und The Witness-Tester Tobias Veltin beschreibt es in seinem Review wunderbar: The Witness ist eines dieser wenigen Spiele, das euch bis in den Schlaf verfolgt. Das euch nicht mehr loslässt, weil ihr unbedingt – koste, was wolle – auf die Lösung des Rätsels kommen wollt. The Witness ist faszinierend, aber auch fordernd. Ein gewisses Maß an Geduld und Durchhaltevermögen müsst ihr also mitbringen, um Spaß an dem Titel zu haben. Wer durchhält und sich durch die Puzzles beißt, wird mit motivierenden Aha-Momenten belohnt.

Mehr Infos lest ihr im GamePro-Test:

Enter the Gungeon

Genre: Action

Action GamePro-Wertung: 83

Darum geht's: Enter the Gungeon ist ein Mix aus Bullet-Hell- und Twinstick-Shooter, in dem ihr euch mit einer großen Auswahl an Schusswaffen entweder alleine oder im lokalen Koop durch zufallsgenerierte Dungeons ballert. Sterbt ihr, fangt ihr noch einmal von vorne an. Als Roguelike setzt das Spiel nämlich auf Permadeath.

Darum lohnt es sich: Enter the Gungeon ist ein nahezu süchtig machendes Roguelike, das insbesondere mit seinem riesigen und teils wirklich ausgeflippten Waffenarsenal überzeugt. Ob nun ganz konventionell mit Laser und Feuerball oder extravagant mit T-Shirts und toten Fischen, Enter the Gungeon hat für jeden Geschmack die passende Wumme auf Lager. Unser Favorit: Die Buchstabenkanone, mit der wir wortwörtlich "B-U-L-L-E-T"-Salven abgeben.

Mehr Infos lest ihr im GamePro-Test:

Horizon Zero Dawn ab April gratis

Daneben verschenkt Sony einen echten PS4-Kracher: Guerilla Games' gefeiertes Action-RPG Horizon Zero Dawn in der Complete Edition. Diese enthält nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die Erweiterung The Frozen Wilds.

Wann gibt's Horizon Zero Dawn gratis? Das RPG steht ab dem 20. April um 5 Uhr morgens deutscher Zeit zum kostenlosen Download im PS Store bereit.

Welche der 9 Spiele werdet ihr als erstes zocken und warum?