Sony setzt verstärkt auf Filme und Serien zu seinen PlayStation-Marken. Laut Tony Vinciquerra, dem CEO von Sony Pictures, sind ganze zehn Projekte in Arbeit. In Zukunft werden wir demnach mehr Crossover in dieser Richtung erwarten dürfen (via MediaPost).

Sony Pictures setzt auch mehr PlayStation-Integration

Filme und Serien zu Videospielen sind immer so eine Sache. Nichtsdestotrotz will Sony verstärkt durch die interne Integration auf solche Produktionen setzen, wie Vinciquerra gegenüber CNBC erklärte:

"Wir haben ein Programm innerhalb des Unternehmens namens One Sony. Sie werden eine viel stärkere Integration von Sony-Unternehmen sehen."

Genauer gesagt sprach er dabei von drei Filmen und sieben Serien, die auf PlayStation-Marken basieren. Damit bekommen wir neben dem Uncharted-Film und der HBO-Serie zu The Last of Us noch weitere TV-Produktionen spendiert. So wurde erst kürzlich bekannt, dass der Star Wars-Schauspieler Oscar Isaac im Metal Gear Solid-Film die Rolle des Solid Snake übernehmen wird:

32 1 Mehr zum Thema Metal Gear Solid-Film: Star Wars-Star übernimmt die Rolle von Solid Snake

Allerdings ist nicht wirklich klar, ob er diese Produktionen bereits zu den zehn Projekten dazuzählt.

Wünsche und Gerüchte

Abseits davon gibt es also noch genug Raum für Spekulationen, um was für Filme und Serien es sich handeln könnte. Ganz vorne mit dabei in ein Projekt zu Horizon Zero Dawn, das sich viele Fans wünschen. Außerdem gibt es schon länger ein Gerücht über eine TV-Serie zu Twisted Metal.

So oder so sind sich die Fans auf ResetEra aber einig, dass sie mit vielen Produktionen zu ihren liebsten PlayStation-Spielen zufrieden wären, solange die Qualität am Ende stimmt.

Was glaubt ihr, an welchen Filmen und Serien Sony noch arbeitet? Was wäre eure Wunschproduktion?