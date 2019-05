PS4 bekommt noch drei Jahre lang neue Spiele, sagt Sony

In den letzten Wochen und Monaten wurde viel über die nächste Konsolengeneration geredet. Und ja, natürlich ist es spannend, was Sony und Microsoft mit der PS5 und der Xbox Scarlett vorhaben - aber die meisten von uns werden den aktuellen Konsolen noch eine Zeit lang treu bleiben.

Und zumindestest mit der PS4 werden wir noch einige Jahre lang unseren Spaß haben, wie Sony jetzt in einer Präsentation verraten hat.

Auch wenn der Hersteller gerade mit Vollgas an der nächsten PlayStation Hardware arbeitet, soll die PS4 noch mindestens drei weitere Jahre der "Motor" für Sonys Profitabilität und Engagement bleiben. Und das ergibt mit fast 100 Millionen verkauften Konsolen ja auch nur Sinn.

PS4 will continue to play a crucial role through next generation.



- Will exceed 100m install base this year

- Still AAA exclusives to launch on PS4

- Next gen base will migrate from PS4 pic.twitter.com/lWp1ph4RsP