Neue PS4-Spiele der Woche sind nicht mehr vollständig & Fans sind sauer

Im offiziellen Playstation.Blog hat Sony bisher zu Beginn jeder Woche alle neuen Spiele aufgelistet, die in den kommenden Tagen im PS Store erscheinen. Dazu wurden die jeweiligen Highlights etwas näher vorgestellt. Offenbar verzichtet Sony nun darauf, die vollständige Liste vorab zu veröffentlichen und verweist stattdessen mit einem Link auf den normalen Store.

Das kommt jedoch bei den Fans nicht gut an. Sowohl im europäischen, als auch im deutschen und französischen Blog finden sich nur noch ausgewählte "Essentials" der Woche. Die vollständige Aufzählung aller Releases fehlt, zumindest in Europa. Wie die Einträge bisher aussahen, seht ihr in diesem älteren Blog-Beitrag.

Was ist das Problem?

Der Link auf die Rubrik "Neue Veröffentlichungen" im Store ist insofern ein Problem, als das der Shop neue Spiele wirklich erst dann anzeigt, wenn sie tatsächlich zu kaufen sind. Der Blog hatte bisher schon mehrere Tage vorher alle Titel auf einen Blick zusammengefasst.

In den Kommentaren hagelt es dementsprechend viel Kritik. Der Grund für die fehlende Vollständigkeit wird im Beitrag nicht erklärt und ist derzeit auch nicht wirklich verständlich. Kritisiert wird unter anderem, dass kleinere Spiele nun weniger Aufmerksamkeit bekommen.

In den USA klappt es doch auch: Besonders merkwürdig ist, dass die US-Variante des Blogs weiterhin die vollständige Liste veröffentlicht hat. Leider gibt es oft Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen, weswegen die Angaben dort nicht immer mit den europäischen Releases übereinstimmen.

Es ist nicht klar, warum Sony den Umfang der wöchentlichen Ankündigungen in Europa eingeschränkt hat. Möglicherweise bleibt es bei einem einmaligen Vorfall und aus internen Gründen war in dieser Woche keine Zeit, oder ähnliches. Eine permanente Änderung ist aber auch denkbar.

Unabhängig davon, ob Sony den Kurz wieder zurückändert oder nicht, bleibt euch noch die Nutzung anderer Listen, wie zum Beispiel unsere wöchentlichen Neue Spiele für PS4, Xbox One und Switch-Artikel, die jeden Montag erscheinen.

