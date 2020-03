Das dritte und letzte Ziel des PlayStation-Spielerfests wurde erreicht. PS4-User weltweit haben es geschafft, 675.000 Spiele zu spielen und 2.7 Millionen Trophäen einzusacken. Die Belohnung? Ein schickes PS4-Theme, das sich alle Teilnehmer kostenlos herunterladen können.

Die Besonderheit: Das dynamische Theme umfasst die Designs von vier großen PS4-Exklusivtitel, die euch abwechselnd als Hintergründe eures PS4-Homemenüs angezeigt werden:

Der Twitter-Kanal von PlayStation zeigt uns die unterschiedlichen Designs des Themes in einem Video genauer:

Goal 3 Achieved ??



Thank you PlayStation Player Celebration Community! You made it look easy ?



Check your PS4 system notifications next week for this gorgeous theme ? pic.twitter.com/427oiUhoLf