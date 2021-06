PS4-Update 8.52 ist live und schraubt an der Performance

Die PlayStation 5 ist zwar Sonys neues Flaggschiff, die PS4 ist aber nach wie vor ein wichtiger Teil ihres Ökosystems. Aus diesem Grund wird auch das System der Konsole weiterhin verbessert. So pusht auch das heute Update 8.52 die Performance und stabilisiert das System - das war's dann aber auch schon.

Wie groß ist das Firmware-Update 8.52? Die neue Version schlägt gerade einmal mit wenigen 481MB zu Buche.

Wer beim neuen PS4-Update auf interessante Neuerungen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Auf der offiziellen PlayStation-Website gibt Sony lediglich das folgende Anpassung an:

"Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung."

So ladet ihr das Update 8.52 herunter: Im Normalfall sollte die PS4 die neue Version automatisch herunterladen. Sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr den Download manuell anstoßen:

Direkt auf der Konsole: Wenn ihr eine aktive Internetverbindung auf eurer PS4 hergestellt habt, dann solltet ihr automatisch beim Login ins PSN eine Fehlernachricht bekommen, dass ihr das neue Update herunterladen sollt, um euch einzuloggen. Folgt dort einfach den Anweisungen und wartet bis das Update fertig geladen ist. Über die Downloadliste könnt ihr diese dann herunterladen.

Wenn ihr eine aktive Internetverbindung auf eurer PS4 hergestellt habt, dann solltet ihr automatisch beim Login ins PSN eine Fehlernachricht bekommen, dass ihr das neue Update herunterladen sollt, um euch einzuloggen. Folgt dort einfach den Anweisungen und wartet bis das Update fertig geladen ist. Über die Downloadliste könnt ihr diese dann herunterladen. Update per USB: Ist das bei euch aus irgendeinem Grund nicht möglich, dann könnt ihr die Firmware auch über einen USB-Stick aktualisieren. Folgt dafür einfach der Anleitung auf der offiziellen PlayStation-Webseite.

Macht als Beta-Tester für die PS5 mit

Wer bereits eine PS5 besitzt und direkt neue Features ausprobieren will, kann das bald als Beta-Tester machen. Sony kündigte für die neue Konsole ein Beta-Programm an, für das ihr euch anmelden könnt. Wie das geht und was ihr darüber noch wissen müsst, erfahrt ihr in unserer News dazu.

Habt ihr durch das Update eine spürbare Verbesserung wahrgenommen?