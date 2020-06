Dieses PS4 & Xbox One-Spiel bekommt ihr für kurze Zeit geschenkt

In den letzten Wochen gab es vor allem bedingt der Corona-Pandemie immer wieder kostenlose Spiele geschenkt. Nach LEGO Ninjago verschenkt Publisher Warner Bros. gerade wieder ein neues Spiel aus ihrem Portfolio für PS4 und Xbox One. Und keine Sorge, es ist dieses Mal kein LEGO Spiel. Trotzdem müsst ihr schnell sein, da es nur für kurze Zeit verfügbar sein wird.

Be a hero while playing with friends and family. Injustice: Gods Among Us is available for free now on @Xbox, @PlayStation, and PC until June 25! #playathome #playtogether pic.twitter.com/8KP8nOJC9D