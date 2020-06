Amazon UK listet PS5-Spiele von Konami, Rockstar, Bethesda & mehr

So kurz vor dem digitalen PS5-Events ist die Spannung im Netz riesig. Was wird uns Sony heute Abend alles präsentieren? Überschneiden sich die Ankündigungen womöglich mit den aufgetauchten Platzhaltern auf Amazon UK? Unter anderem postete der User Wario64 auf Twitter einige Bilder des Onlinehandels, die neben der Konsole auch PS5-Spiele von Konami, Rockstar Games und Bethesda andeuten.

