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PS5-Angebote bei Amazon laufen ab jetzt: Das sind unsere 10 Top-Empfehlungen!

Amazon hat den großen Days of Play Sale mit günstigen PS5-Angeboten gestartet, von großen Exklusivspielen bis hin zu Controllern. Wir haben euch die 10 Top-Deals herausgesucht!

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GamePro Deals
27.05.2026 | 17:04 Uhr


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Amazon hat gerade einen großen PS5-Sale gestartet. Die Top-Angebote könnten jedoch schnell ausverkauft sein. Amazon hat gerade einen großen PS5-Sale gestartet. Die Top-Angebote könnten jedoch schnell ausverkauft sein.

Heute wurden die Days of Play gestartet, die wie in jedem Jahr auch diesmal wieder zahlreiche Sonderangebote rund um die PS5 liefern, darunter sowohl eine breite Auswahl an Spielen als auch Zubehör wie Controller und Headsets. Die Deals findet ihr nicht nur direkt bei Sony, sondern auch bei vielen anderen Händlern, die teils noch günstigere Preise bieten. Gerade bei Amazon gibt es eine Menge Schnäppchen:

Amazon Days of Play Sale: Jetzt PS5-Angebote abstauben!

Die Vorräte sind allerdings begrenzt, erste Top-Angebote sind sogar jetzt schon ausverkauft. Deshalb solltet ihr euch besser ein bisschen beeilen. Neben Amazon hat übrigens auch MediaMarkt zahlreiche PS5-Angebote gestartet, darunter sogar einige, die es bei Amazon nicht gibt oder die dort schon vergriffen sind. Es ist also eine gute Idee, auch dort mal vorbeizuschauen:

PS5-Spiele im MediaMarkt-Sale: Top-Angebote im Überblick

PS5-Sale bei Amazon: Das sind die 10 Top-Angebote!

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Hier haben wir euch eine kleine Liste mit 10 der besten PS5-Angebote aus dem Amazon-Sale zusammengestellt. Beachtet dabei bitte, dass Preise und Verfügbarkeit einzelner Angebote sich jederzeit ändern können. Die Rabattangaben haben wir von Amazon übernommen:

Falls einzelne Angebote schon ausverkauft sein sollten, wenn ihr diesen Artikel lest, solltet ihr später noch mal bei Amazon vorbeischauen. Der PS5-Sale läuft nämlich prinzipiell noch bis zum 10. Juni. Es ist gut möglich, dass Amazon im Lauf dieser Zeit noch einmal für Nachschub sorgt. Hier kommt ihr direkt zur Übersicht:

Amazon Days of Play Sale: die Angebote im Überblick
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