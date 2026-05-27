PS5-Angebote bei Amazon laufen ab jetzt: Das sind unsere 10 Top-Empfehlungen!

Amazon hat gerade einen großen PS5-Sale gestartet. Die Top-Angebote könnten jedoch schnell ausverkauft sein.

Heute wurden die Days of Play gestartet, die wie in jedem Jahr auch diesmal wieder zahlreiche Sonderangebote rund um die PS5 liefern, darunter sowohl eine breite Auswahl an Spielen als auch Zubehör wie Controller und Headsets. Die Deals findet ihr nicht nur direkt bei Sony, sondern auch bei vielen anderen Händlern, die teils noch günstigere Preise bieten. Gerade bei Amazon gibt es eine Menge Schnäppchen:

Die Vorräte sind allerdings begrenzt, erste Top-Angebote sind sogar jetzt schon ausverkauft. Deshalb solltet ihr euch besser ein bisschen beeilen. Neben Amazon hat übrigens auch MediaMarkt zahlreiche PS5-Angebote gestartet, darunter sogar einige, die es bei Amazon nicht gibt oder die dort schon vergriffen sind. Es ist also eine gute Idee, auch dort mal vorbeizuschauen:

PS5-Sale bei Amazon: Das sind die 10 Top-Angebote!

13:44 Ghost of Yōtei ist das nächste Open-World-Highlight - mit einem Haken

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit 10 der besten PS5-Angebote aus dem Amazon-Sale zusammengestellt. Beachtet dabei bitte, dass Preise und Verfügbarkeit einzelner Angebote sich jederzeit ändern können. Die Rabattangaben haben wir von Amazon übernommen:

Falls einzelne Angebote schon ausverkauft sein sollten, wenn ihr diesen Artikel lest, solltet ihr später noch mal bei Amazon vorbeischauen. Der PS5-Sale läuft nämlich prinzipiell noch bis zum 10. Juni. Es ist gut möglich, dass Amazon im Lauf dieser Zeit noch einmal für Nachschub sorgt. Hier kommt ihr direkt zur Übersicht: