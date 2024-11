PS5-Angebote am Black Friday 2024: Spiele, Controller & PS5 Pro – Was werden die besten Deals?

Der Black Friday 2024 wird sicherlich einige tolle PS5-Angebote bringen. Welche Deals ihr im Auge behalten solltet, erfahrt ihr hier.

Die ersten Black Friday Sales 2024 starten bald: MediaMarkt bringt schon ab dem 12. November mit dem Black Week Sale zahlreiche Vorab-Angebote. Bei Amazon startet am 21. November die Black Friday Woche mit zehntausenden Deals, welche ihr hier finden werdet, sobald es losgeht:

Es ist deshalb höchste Zeit sich Gedanken zu machen, welche Produkte man im Auge behalten will. Die besten Deals könnten nämlich sehr schnell ausverkauft sein. Hier geben wir euch einen kurzen Überblick, mit welchen Sonderangeboten rund um die PS5 ihr rechnen könnt:

PS5-Konsolen am Black Friday: So stehen die Chancen für PS5 Pro und PS5 Slim

Bei der neuen PS5 Pro rechnen wir höchstens mit kleinen Rabatten. Die PS5 Slim wird es aber ziemlich sicher günstiger geben.

Dass es die brandneue PS5 Pro am Black Friday 2024 bereits zu Schnäppchenpreisen gibt, erwarten wir nicht unbedingt. Dass sich aber der eine oder andere Shop zumindest zu einem kleinen Preisnachlass hinreißen lässt, wäre schon möglich. Schließlich ist die Konsole derzeit problemlos zu bekommen, eine Knappheit wie bei manch anderem Sony-Release der letzten Jahre scheint es nicht zugeben.

Dass es die PS5 Slim günstiger geben wird, scheint indessen so gut wie sicher. Schließlich war die Konsole in den vergangenen Monaten schon öfter im Sonderangebot. Ob sie am Black Friday 2024 sogar noch günstiger wird, ist schwer zu sagen, aber Rabatte von bis zu 100€ erscheinen zumindest denkbar:

Denkt vor dem Konsolenkauf übrigens daran, dass die Disc-Laufwerke für PS5 Slim derzeit ausverkauft sind. Falls ihr also eines haben wollt, solltet ihr unbedingt direkt zur PS5 Slim Disc Edition greifen und euch nicht darauf verlassen, dass ihr nachträglich aufrüsten könnt!

PS5-Spiele am Black Friday: Schnappt euch die großen AAA-Hits aus 2024 günstig!

Astro Bot ist das wohl beste PS5-Exklusivspiel des Jahres. Falls es zum Black Friday ein günstiges Angebot gibt, solltet ihr die Chance nutzen.

Der Black Friday ist stets eine gute Gelegenheit, um günstig PS5-Spiele abzustauben. Welche genau dieses Mal dabei sein werden, ist natürlich schwer vorherzusagen. Oft sind es aber gerade Hits und Geheimtipps aus dem aktuellen Jahr, die man zu erstaunlich günstigen Preisen abstauben und sich so schon mal mit Spielen für die Weihnachtszeit eindecken kann.

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit zehn Spielen aus 2024 zusammengestellt, die ihr im Auge behalten könnt:

PS5-Controller am Black Friday: Gibt's den DualSense wieder günstig?

Bei der aktuellen Preisentwicklung wären selbst vergleichsweise kleine Rabatte für den Sony DualSense ein guter Deal.

Die Preise des DualSense PS5-Controller sind in letzter Zeit eher gestiegen als gesunken. Insofern würden uns richtig starke Angebote am Black Friday überraschen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung kann es sich aber lohnen, selbst bei kleineren Rabatten zuzuschlagen, denn viel günstiger wird es vermutlich in nächster Zeit nicht werden.

Etwas besser sieht es unter den Pro Controllern für PS5 aus, denn hier hat der Sony DualSense Edge Konkurrenz von anderen High-End-Gamepads wie dem Razer Wolverine V2 Pro, dem Nacon Revolution 5 Pro und dem Victrix Pro Con BFG. Wenigstens einen von diesen Controllern dürfte es auch an diesem Black Friday wieder zu einem erschwinglichen Preis geben.

PlayStation Portal & PSVR2: Ist jetzt endlich die Zeit für günstige Preise?

Der PlayStation Portal Remote Player ist sehr preisstabil. Die Chancen auf richtig günstige Angebote sind deshalb leider nicht allzu hoch.

Sowohl der PlayStation Portal Remote Player als auch das PlayStation VR2-Headset sind bislang erstaunlich preisstabil geblieben. Bei dem Streaming-Handheld für PS5 dürfte das daran liegen, dass er sich wohl trotz aller Kritik am hohen Preis recht gut verkauft. Bei der PS5-VR-Brille hingegen ist der Grund eher, dass Sony durch zeitweiliges Einstellen der Produktion für Verknappung gesorgt hat.

Zum Black Friday könnte es trotzdem das eine oder andere gute Angebot geben. Gerade bei PSVR2 könnten einige Händler die Gelegenheit nutzen, um übrig gebliebene Exemplare loszuwerden. Außerdem verkaufen größere Shops wie beispielsweise Amazon gerade am Black Friday oft generalüberholte Modelle teurer Gaming-Hardware zu erstaunlich günstigen Preisen. Das könnte auch bei der PlayStation Portal passieren.

PS5-SSDs am Black Friday: Günstig Speicher erweitern!

Ein paar schnelle PS5-SSDs wird es am Black Friday bestimmt im Angebot geben, vielleicht auch die hier abgebildete, besonders hochwertige Samsung 990 Pro mit Heatsink.

Die Auswahl an schnellen PS5-SSDs ist inzwischen so groß, dass es am Black Friday mit ziemlicher Sicherheit gleich eine ganze Reihe von Modellen günstig im Angebot geben wird. Wenn ihr den Speicher eurer Konsole erweitern wollt, solltet ihr euch diese Gelegenheit deshalb nicht entgehen lassen. Die Kunst ist nur, unter den all den Angeboten die SSD mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Hier eine Liste mit möglichen Kandidaten:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht halten wir euch stets über die besten Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung auf dem Laufenden, natürlich auch während der Black Friday Sales. Hier ein paar aktuelle Beispiele: