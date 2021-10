PS5: Apple Music ist ab heute verfügbar und sucht passende Songs zu euren Games aus

Vor einigen Tagen wurde es von Sony selbst bereits geleakt, als mehrere Playstation-User auf ihrer PS5 ein Logo des Apple Music entdeckten. Jetzt ist es offiziell, Apple Music ist ab heute als eigenständige App für die Playstation 5 verfügbar. Alle mit einem laufenden Abo bei dem Musik-Streaming-Dienst können sich ab sofort einloggen und über 90 Millionen Songs genießen.

Apple Music auf der PS5 hat einige coole Funktionen

Neben Spotify ist Apple Music jetzt also die zweite große Musik-App auf der PS5. In einem Blog-Post verrät uns Sony die Features des Service. Apple Music ist voll in das Betriebssystem der Konsole integriert. Das bedeutet, ihr könnt nicht nur vor und nach dem Zocken Musik hören, sondern auch während einer Session. Doch damit nicht genug, die App macht euch sogar Vorschläge für passende Lieder zu den jeweiligen Spielen.

So ladet ihr euch die App herunter: Zunächst einmal begebt ihr euch in den Medien-Bereich der PS5. Hier findet ihr jetzt das Logo von Apple Music, auf das ihr klickt, um den Download zu starten. Anschließend folgt ihr den Anweisungen, um euren Account mit der App zu verbinden. Habt ihr das erledigt, taucht das Logo in euren Medien-Apps auf. Ihr könnt den Player aber auch in der Homescreen-Taskleiste ansteuern:

Hier finden Abonnent*innen von Apple Music Vorschläge, die zu dem Titel passen, den sie gerade spielen und können von einer Playlist in ihrer Bibliothek oder einer anderen Gaming-Playlist auf Apple Music Songs auswählen.

Weitere News zur Playstation 5:

PS5 erste Konsole mit Apple Music-Integration

Ein weiteres Feature von Apple Music sind Musik-Videos, die ihr euch in 4K auf eurer Playstation 5 ansehen könnt. Den Player könnt ihr auch verkleinert anzeigen lassen, um ihn beim spielen laufen zu lassen.

Bis auf die PS5 findet ihr Apple Music noch auf keiner anderen Spielkonsole. Und dabei könnte es vorerst auch bleiben, wenn man das Konkurrenz-Verhältnis zwischen Apple und Microsoft bedenkt.

Nutzt ihr Musik-Apps auf euren Konsolen und hört Songs beim Zocken?