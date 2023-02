PS5: Nächstes Update bringt endlich Discord, kabellose Controller-Updates und mehr

Die PlayStation 5 hat ein neues Systemsoftware-Update spendiert bekommen - allerdings bislang nur in der Beta. Seid ihr als Teilnehmer*innen hierfür angemeldet, könnt ihr neue Funktionen vorab testen, ehe sie für alle verfügbar sind. Und wie es aussieht, wird im nächsten großen Update 7.00 jede Menge drin stecken. Neben neuen Chat-Funktionen und mehr Barrierefreiheit wird auch an der Nutzer*innen-Freundlichkeit geschraubt.

Endlich Discord-Sprachchat

Eine der größten Neuerungen dürfte die Integration von Discord auf PS5 sein. Das erlaubt es euch in Zukunft, auch plattformübergreifend mit Freund*innen auf der Konsole zu chatten. So verknüpft ihr euer Konto mit Discord:

Einstellungen -> Benutzer und Konten -> Verbundene Dienste

Wählt hier Discord-Konto verknüpfen

Bestätigt die Verknüpfung, indem ihr den angezeigten QR-Code mit dem Smartphone scannt, oder loggt euch auf PS5 mit "Browser verwenden" ein

Smartphone erforderlich: Wie schon bei der Discord-Integration auf Xbox gibt es aber einen großen Nachteil. Ihr könnt den Discord-Chat nicht direkt über eure PS5 starten, sondern müsst das jedes Mal via Discord-App auf Smartphone oder PC tun.

Auch für den DualSense steckt eine bequeme Neuerung im Update. Bislang konnten Updates für den PS5-Controller nur via USB-Kabel heruntergeladen werden. In Zukunft soll das komplett drahtlos gehen, ihr müsst den DualSense dann also nicht mehr jedes Mal an eure PS5 anschließen.

VRR-Support für 1440p

Für alle, die ihre PS5 nicht an einen Fernseher sondern einen Monitor mit 1440p-Auflösung angeschlossen haben, steckt auch hier eine erfreuliche Nachricht. Hier wird in Zukunft auch die variable Bildwiederholfrequenz, kurz VRR, unterstützt - allerdings nur, wenn euer Monitor über einen HDMI 2.1-Port verfügt.

Warum die Xbox aus dem Grund bei VRR die Nase noch immer vorn hat, erklärt Tech-Kollege Chris hier:

10 2 PS5 Das jüngste Update bringt bessere Monitor-Unterstützung, die beste Funktion fehlt aber

Mehr Barrierefreiheit und Verbesserungen

Im aktuellen Update stecken außerdem noch jede Menge weitere Quality-of-Life-Verbesserungen:

Bildschirmfreigabe direkt per Profil: Ihr könnt jetzt über das Profil eurer Freund*innen Bildschirmfreigabe anfordern oder senden.

Ihr könnt jetzt über das Profil eurer Freund*innen Bildschirmfreigabe anfordern oder senden. Spiel beitreten im Party-Chat : Im PS5-Sprachchat könnt ihr Spieler*innen auswählen und dort direkt ihrem Spiel beitreten, wenn möglich.

: Im PS5-Sprachchat könnt ihr Spieler*innen auswählen und dort direkt ihrem Spiel beitreten, wenn möglich. Freunde, die spielen : Der Spiele-Hub zeigt an, welche Freund*innen das Spiel besitzen, spielen oder online sind.

: Der Spiele-Hub zeigt an, welche Freund*innen das Spiel besitzen, spielen oder online sind. Aufnahmen manuell in die PS5-App hochladen: Screenshots und Clips können manuell in die App hochgeladen werden.

Screenshots und Clips können manuell in die App hochgeladen werden. Datentransfer PS5 zu PS5: Ihr könnt Nutzerdaten, Spieldaten, Speicherstände und Einstellungen per LAN oder lokalem WLAN auf eine andere PS5 übertragen.

Voreinstellungen für Multiplayer: Ihr könnt für unterstützte Spiele einstellen, wer an Multiplayer-Sitzungen teilnehmen und einladen kann.

Ihr könnt für unterstützte Spiele einstellen, wer an Multiplayer-Sitzungen teilnehmen und einladen kann. Speicherdaten von PS4 auf PS5 übertragen : Ihr bekommt einen Hinweis, wenn ein heruntergeladenes PS4-Spiel Speicherdaten in der Cloud hat oder wenn ein PS5-Spiel PS4-Speicherdaten nutzen kann.

: Ihr bekommt einen Hinweis, wenn ein heruntergeladenes PS4-Spiel Speicherdaten in der Cloud hat oder wenn ein PS5-Spiel PS4-Speicherdaten nutzen kann. Spielebibliothek : Spiele lassen sich beim hinzufügen zur Liste sortieren und filtern. PS VR wird als Plattform ergänzt.

: Spiele lassen sich beim hinzufügen zur Liste sortieren und filtern. PS VR wird als Plattform ergänzt. Verbesserter Screenreader: Die Navigation wurde verbessert und gibt jetzt eure aktuelle Position innerhalb mehrere Elemente an und in welche Richtungen ihr euch bewegen könnt. Für die Webseiten-Ansicht wurde ein Rahmen um den aktuellen Abschnitt hinzugefügt.

Welche Einstellungen auf PS5 sich bereits jetzt lohnen, lest ihr hier:

13 7 PS5 23 wichtige Tipps und Einstellungen, die ihr kennen müsst

Wie Sony auf dem Blogeintrag klar macht, sind die Beta-Neuerungen noch nicht final für den Release des nächsten Updates. Es ist also gut möglich, dass sich bis dahin einige Funktionen noch ändern oder überhaupt nicht übernommen werden. Entsprechend gibt es auch noch keinen offiziellen Releasetermin für das finale System-Update 7.00. Zumindes laut Leaks aus der Vergangenheit ist aber der 8. März 2023 ein sehr wahrscheinlicher Termin.

Was haltet ihr von den Neuerungen im Beta-Update? Gefallen sie euch oder wünscht ihr euch mehr?