PS5-Controller: DualSense-Ladeproblem verwirrt aktuell viele Fans

Die PS5 kommt in Deutschland morgen offiziell auf den Markt. In vielen anderen Ländern dürfen Fans bereits seit letzter Woche Hand anlegen. Einige davon wundern sich über Probleme beim Aufladen des DualSense-Akkus. Offenbar funktioniert das Laden des PS5-Controllers nicht wie gewünscht, wenn sich die Konsole im Ruhemodus befindet. Möglicherweise liegt das an einer Stromspar-Einstellung.

PS5-Besitzer*innen klagen über Auflade-Probleme mit dem DualSense-Controller

In den USA und einigen anderen Ländern ist die PS5 bereits früher erschienen. In Deutschland kommt sie erst morgen offiziell auf den Markt, aber viele Menschen auf der ganzen Welt haben ihre neue Konsole bereits zuhause. Es gibt anscheinend auch schon die ersten Probleme:

84 2 Mehr zum Thema PS5: Erste Berichte über Fehler & das sind mögliche Workarounds

PS5-Controller lädt nicht? Aktuell machen im Netz mehrere Berichte die Runde, die sich um ein Problem mit dem Aufladen der DualSense-Controller drehen. Offenbar funktioniert das bei manchen PS5-Beistzer*innen nicht so, wie es soll: Im Ruhemodus. Ein erster möglicher Workaround spricht davon, den USB-Port an der Rückseite zu nutzen, was helfen soll (via: ScreenRant).

Eine denkbare Lösung: Solltet ihr ähnliche Probleme mit dem Aufladen des PS5-Controllers im Ruhemodus der Konsole haben, überprüft eure Ruhemodus- und Energiespar-Einstellungen. Möglicherweise habt ihr aus Versehen einfach nur die Option ausgewählt, bei der diese Funktion deaktiviert wird. Hier findet ihr mehr Tipps zu den Einstellungen der PS5:

14 1 Mehr zum Thema PS5: Mit diesen Einstellungen holt ihr das meiste aus der Konsole raus

Wir haben bei unserer Gamepro-PS5 übrigens keine Probleme mit dem Aufladen des PS5-Controllers im Ruhemodus der Konsole feststellen können. Sollte sich das ändern, findet ihr hier ein Update. Wir haben auch bei Sony nachgehakt, ob das Problem bekannt ist und was dagegen unternommen werden kann.

PS5: So schneiden DualSense-Controller und PlayStation 5 im Test ab

Die PlayStation 5 erscheint morgen auch in Deutschland. Sie kommt in zwei Versionen und kostet in der Standardfassung 499 Euro, während für die Digital Edition ohne Laufwerk 399 Euro bezahlt werden müssen. Hier geht es zum großen Gamepro-Test:

446 18 Mehr zum Thema PS5 im Test - Groß, schnell & verdammt mächtig

Der DualSense-Controller sorgt dabei für das größte Innovations-Gefühl und läutet laut unserem Gamepro-Test die wirklich wahre Next Gen ein.

Was spielt ihr zuerst, wenn ihr eine PS5 zuhause stehen habt? Welche Einstellungen nehmt ihr vor?