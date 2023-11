Ja, das gibt es wirklich: So sieht die Shisha-Halterung für den PS5-Controller aus

Ja, das gibt es wirklich: Shisha-Halterungen für den DualSense.

Der chinesische Online-Händler AliExpress bietet ebenso wie Temu etliche Waren zu Schnäppchenpreisen an, darunter befinden sich auch viele absurde Funde und vermeintliche Schätze. Diese zu kaufen, empfehlen wir euch nur bedingt (warum, erklären die Kolleg*innen von der GameStar in ihrem Artikel, der die Schattenseiten derartiger Shops beleuchtet).

Zeigen wollen wir euch folgenden Gegenstand aber trotzdem. Gestatten? So sieht eine Shisha-Halterung für den DualSense-Controller der PS5 aus.

So sieht die DualSense-Shisha-Halterung aus

Die simple Halterung ging bereits vor einigen Wochen auf Social Media viral und wird immer noch munter auf Plattformen wie X aka Twitter geteilt. Die unten gezeigte Halterung wird bei dem besagten Shop AliExpress angeboten, ist aber auch auf Amazon erhältlich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Konzept ist simpel: Eine durchsichtige Plastikhalterung wird via Klicksystem am PS5-Controller befestigt (diese befindet sich dann direkt über dem Touchpad). An der Oberseite der Plastikhalterung befindet sich dann wiederum eine weitere spezielle Halterung für einen Shisha-Schlauch, deren Größe angepasst werden kann und damit für alle handelsüblichen Schlauch- und Mundstück-Durchmesser der Shisha kompatibel sein soll.

Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Rauchen ist sowohl gesundheitsschädlich, als auch Geldbeutel-belastend.

Die Halterung soll ermöglichen, dass Menschen gleichzeitig zocken und Shisha rauchen können, indem sie den Controller mit dem befestigten Schlauch zum Mund führen. Die Halterungen gibt es in unterschiedlichen Shops und werden online zwischen 9 und 14 Euro angeboten.

Mehr zum Thema Nie wieder Fett-Controller: Fans feiern offiziellen PS4-Chips-Greifer von David Molke

Apropos, absurde PlayStation-Peripherie: In diese Kategorie reiht sich auch der PlayStation-Chipsgreifer ein, den wir euch im oben verlinkten GamePro-Artikel genauer vorstellen. Und immerhin: Das gelegentliche Verzehren von Chips ist sicherlich gesünder als Rauchen, zumindest dann, wenn ihr's nicht übertreibt.

Welche Peripherie benötigt die PS5/der DualSense-Controller eurer Meinung nach unbedingt?