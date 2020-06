PS5-Controller-Detail kommt erst jetzt ans Licht & die Fans feiern es

Wir wissen bereits seit einigen Wochen wie der PS5-Controller (DualSense) aussieht und mit welchen neuen Features das Gerät an den Start gehen wird. Ein kleines, cooles Detail des Controllers hat aber erst vor wenigen Tagen die Aufmerksamkeit der Fans gewonnen.

Schaut euch die Grip-Texturen des DualSense ganz genau an

Darum geht's: Twitter-User Shinobi602 hat am Wochenende ein Bild des PlayStation 5-Controllers in der Nahaufnahme gepostet und führt uns das kleine Detail vor Augen: Die Grip-Fläche an der Unterseite der Griffe besteht aus kleinen PlayStation-Symbolen, also Viereck, Dreieck, Kreis und Kreuz (ja, es heißt Kreuz-Taste, nicht X-Taste).

Auf dem Bild könnt ihr es genau erkennen:

Zum Vergleich: Beim PS4-Controller aka DualShock 4 besteht die Grip-Fläche hingegen aus winzigen Noppen.

Auch am PlayStation 5-Zubehör, also an der PS5-Kamera und dem 3D-Wireless-Headset finden wir die kleinen PlayStation-Symbole, führt Shinobi weiter aus:

In fact it carries over to the #PS5 itself and accessories ? pic.twitter.com/3E23M6c8is — Shinobi602 (@shinobi602) June 13, 2020

So reagieren die PlayStation-Fans auf das Controller-Detail

Den Antworten des Tweets nach zu urteilen war dieses Detail vielen PlayStation-Fans gar nicht bewusst.

Alle Infos zum PlayStation 5-Controller

Gibt's schon Infos zum Release & Preis? Der DualSense wird gemeinsam mit der PS5 Ende 2020 veröffentlicht. Ein genaues Release-Datum gibt es aber noch nicht. Wie viel die Konsole (samt Controller) kosten wird, ist unklar. Der Einzelpreis des DualSense steht ebenfalls noch nicht fest.