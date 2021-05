PS5: Neue DualSense-Farben sind angeblich auf dem Weg

Der DualSense-Controller der PS5 ist bislang nur in der Farbkombination Schwarz/Weiß erhältlich, die an die Konsole angelehnt ist. In Zukunft könnten weitere Farben folgen. Welche das sein könnten, ist jetzt möglicherweise durchgesickert.