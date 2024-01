Neuer PS5-Controller von Sony: DualSense V2 wurde wohl geleakt und hat 12 Stunden-Akkulaufzeit

Sony bringt womöglich schon bald einen DualSense V2-Controller für die PS5 auf den Markt (hier im Bild: Der Edge).

Die PS5 könnte einen neuen DualSense-Controller bekommen. Anscheinend wurde eine Neuauflage des PlayStation-Gamepads von einem Händler geleakt: Der DualSense V2 soll stolze 12 Stunden Batterie-Lebensdauer bieten und hat noch ein anderes As im Ärmel.

PS5-Controller: Neuer DualSense V2 mit 12 Stunden Batterie-Lebensdauer, aber selbem Preis geleakt

Darum geht's: Wenn es eine Sache gibt, die am PS5-Controller DualSense nervt, dann ist es die Akku-Laufzeit. Wir können je nach Spiel manchmal nur drei Stunden am Stück spielen, bevor das gute Teil wieder aufgeladen werden muss. Mehr als zehn Stunden sind nur selten und ohne haptisches Feedback sowie adaptive Trigger drin.

Dabei sollte der Akku laut offiziellen Angaben eigentlich ungefähr so lange wie der des PS4-Controllers halten, also rund 12 Stunden. Mittlerweile wird das in der Regel aber nicht mehr so kommuniziert und hier wird es nun spannend.

Was ist jetzt neu? Bei der nordamerikanischen Händler-Gruppe Best Buy wurde ein neuer DualSense-Controller für die PS5 entdeckt. Der heißt dort DualSense V2, wird zum selben Preis wie der herkömmliche DualSense angeboten und enthält obendrein wohl sogar noch eine Ladestation. Außerdem wird hier eine Akkulaufzeit von 12 Stunden angegeben. Beim Standard-PS5-Controller steht diese Batterie-Nutzungsdauer nicht mit dabei.

Hier nochmal alles im Überblick:

DualSense V2 kostet genau wie der DualSense bei Best Buy $89.99CAD

Angeblich ist sogar eine Ladestation im Preis mit inbegriffen.

Die Akku-Laufzeit wird mit 12 Stunden angegeben.

Das Gewicht liegt mit 280g genau bei dem des DualSense.

Aber Vorsicht! Aktuell ist das Angebot zwar noch online, aber es kann sich trotzdem auch einfach um einen Fehler handeln. Eventuell gibt es diesen Controller überhaupt nicht, oder er wurde hier zu früh gelistet. Womöglich ist es aber auch einfach nur der bisherige DualSense und irgendetwas anderes ist schief gelaufen.

Nichtsdestotrotz wirkt es natürlich sehr spannend und interessant, dass wir hier einen Controller haben, der explizit mit einem "V2" gekennzeichnet ist, eine Ladestation zum selben Preis enthält und außerdem so eindeutig auf die Akku-Laufzeit hinweist. Aber selbstverständlich muss auch das nicht heißen, dass diese versprochenen 12 Stunden wirklich eingehalten werden können.

So oder so kann sich noch alles daran ändern, auch der Preis und was im Paket enthalten ist. Bis es eine offizielle Ankündigung von Sony zum DualSense-Controller V2 gibt, solltet ihr das Ganze hier also noch mit der größtmöglichen Vorsicht genießen.

Wir haken beim PS5-Hersteller nach und aktualisieren diesen Artikel, sobald wir wissen, was es mit diesem vermeintlich neuen Controller auf sich hat.

Ein PS5-Controller mit längerer Akkulaufzeit wäre natürlich wünschenswert, aber ob Sony einfach so sang- und klanglos eine neue Version des DualSense auf den Markt wirkt, bleibt fraglich. Wir hätten erwartet, dass es zumindest irgendeine Art Ankündigung dazu gegeben hätte.

Wie denkt ihr über dieses Angebot? Glaubt ihr, dass sich hinter dem DualSense V2 wirklich ein neuer Controller mit längerer Akkulaufzeit verbirgt?