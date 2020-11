Verstecktes Feature des PS5-Controllers begeistert gerade etliche Fans

Die Lobgesänge um den DualSense-Controller der PlayStation 5 handeln vor allem vom haptischen Feedback und den adaptive Triggern. Kein Wunder, fühlen sich diese Features doch auch nach Next Gen an. Allerdings begeistert der Controller auch in anderer Weise die Fans. So besitzt der DualSense eine versteckte Funktion der Stummschalttaste, mit der wir den Sound des Fernsehers direkt muten können. Ein kleines, aber feines Detail, das die PS5-Besitzer*innen auf Reddit lieben.

DualSense mit doppelter Stummschaltfunktion

Der PS5-Controller ist Sony durchaus gelungen. Neben den groß angepriesenen Funktionen wie den adaptiven Triggern bietet er aber auch ein integriertes Mikrofon. Das lässt sich direkt durch das kurze Drücken der Mikrofon-Taste (unterhalb der PS-Taste) ein- und ausschalten. Je nach Voreinstellung leuchtet der Button dann orange.

Was viele aber noch nicht wissen: Mit der Mikrofon-Taste können wir auch den Sound des Fernsehers ganz einfach stummschalten. Dazu müssen wir die Taste nur gedrückt halten und schon verstummt der Fernseher, über den die PS5 läuft.

Fans liebe die Funktion: Eine kleine und scheinbar vernachlässigbare Funktion, könnte man meinen. Aber wie unter anderem ein Reddit-User anmerkt, ist diese Stummhaltefunktion sehr nützlich und nicht mehr wegzudenken, sobald man sie kennt:

Mit seinen Funktionen und der Ergonomie zählt der DualSense für viele zum aktuell besten Standard-Controller, den es auf dem Markt gibt: "Es ist der bisher beste Standard-Controller. Benötigt nur noch einen Back-Button-Aufsatz." Mit dem Back-Buttons-Aufsatz ist ein Zubehör gemeint, das ähnlich wie beim DualShock 4 den Controller um programmierbare Rücktasten erweitert:

Kanntet ihr die Stummschaltfunktion für den Fernseher bereits? Werdet ihr davon Gebrauch machen, oder findet ihr es eher überflüssig?