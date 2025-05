The Witcher 3 bekommt finalen Patch und der bringt endlich Mod-Support auf Konsolen

Witcher 3 Fans haben einen Grund zu feiern.

Wenn ihr euch mal so richtig alt fühlen wollt, dann müsst ihr euch nur bewusst machen, dass The Witcher 3: Wild Hunt gerade sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Kaum zu glauben, oder?



Und auch wenn das RPG-Epos nach all den Jahren längst Kultstatus erreicht hat, wird es für viele durch eines so richtig lebendig gehalten: Mods. Denn selbst ein Meisterwerk kann mit der richtigen Mod nochmal besser, frischer oder einfach lustiger werden. Und darauf können ich jetzt auch Konsolen-Spieler*innen freuen.

Ende des Jahres gibt es Mods für alle

Pünktlich zum Jubiläum hat CD Projekt Red auf der offiziellen Website thewitcher.com eine schöne Überraschung angekündigt: Gegen Ende des Jahres 2025 erscheint ein letzter, finaler Patch für The Witcher 3, der Cross-Plattform Mod Support einführt.

Das bedeutet: Nicht nur PC-Spieler*innen dürfen künftig noch einfacher ihre Mod-Sammlung verwalten – auch auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 wird es endlich möglich sein, Mods zu nutzen. Ermöglicht wird das Ganze durch Mod.io, eine Plattform, die unter anderem auch bei Baldur's Gate 3 für den Mod-Support auf Konsole zum Einsatz kommt.

Zum ersten Mal in zehn Jahren bekommen also auch Konsolen-Spieler*innen Zugriff auf die riesige Mod-Vielfalt, die The Witcher 3 am PC so langlebig und wandelbar macht.

Auf diese Mods freuen wir uns schon Jetzt

Jetzt schon gibt es tausende von Mods, die an allen Ecken von Witcher 3 herumschrauben und wir können es kaum erwarten, nun auch im Wohnzimmer unsere Reise mit Geralt anzupassen. Offiziell gibt es noch keine Mods, die bereits für Konsolen bestätigt sind – aber es ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass solche Mods, die mit dem REDKit von CD Projekt entstanden sind, für Konsole zugelassen werden.

Die Witcher 4-Ciri bald auch in Witcher 3? Kein Problem!

Ein echtes Highlight ist da zum Beispiel Blood and Steel, eine Mod, die das eher schwache Kampfsystem von Witcher 3 grundlegend überarbeitet. Die Kämpfe werden flüssiger, fordernder und vor allem: glaubwürdiger. Das gibt dem RPG direkt mehr Tiefe und macht aus Geralt endlich den Hexer, den wir aus den Büchern kennen.

Oder ihr könnt euch mit der Mod The Witcher 4 Ciri schon mal auf den Nachfolger einstimmen. Sie verwandelt Ciri in ihr Design aus dem ersten Trailer zu Witcher 4 – für alle, die es kaum erwarten können.

Und dann wäre da noch ein ganz persönlicher Favorit des Autors: No Time for Gwent. Die Mod erlaubt es euch, das (zugegebenermaßen nicht bei allen beliebte) Kartenspiel Gwent einfach per Axii-Zeichen zu gewinnen. Warum spielen, wenn man auch Gedankenkontrolle anwenden kann?

