"Das ist Prinzessin Zelda!" - Der Zelda-Film könnte laut Insider seine perfekte Hauptdarstellerin gefunden haben

Wer wird Zelda spielen?

Auch wenn Nintendo bereits den Starttermin für die Live-Action-Adaption der beliebten Zelda-Spielereihe verraten hat, ist zum Cast so gut wie noch nichts bekannt. Die große Frage, wer in die Rolle von Link schlüpft, können wir euch auch weiterhin nicht beantworten, aber jetzt gibt es immerhin einen Anhaltspunkt für die zweite Hauptrolle.

Ein bekannter Hollywood-Insider nennt die mögliche Besetzung für Prinzessin Zelda – und die könnte laut der Zelda-Community kaum passender sein. (via Filmstarts)

Euphoria-Star könnte Prinzessin Zelda spielen

Daniel Richtman (DanielRPK), seines Zeichens Hollywood-Insider, hat sich auf X/Twitter mit einer "großen und exklusiven RPK-News" gemeldet. Seinen Informationen nach stehen die Chancen sehr gut, dass die US-amerikanische Schauspielerin Hunter Schafer als Zelda in der Verfilmung zu sehen sein wird.

Ganz entschieden sei die Sache wohl noch nicht, aber Hunter Schafer, die wir vor allem als Jules Vaughn in der HBO-Serie "Euphoria" kennen, gilt scheinbar als Favoritin.

Außerdem hat sich die Schauspielerin in der Vergangenheit gegenüber Entertainment Tonight bereits positiv dazu geäußert, Zelda spielen zu können. Sie sei selbst seit ihrer Kindheit Fan der Zelda-Spiele, weshalb sie es "so cool" finden würde, wenn sie in die Rolle von Zelda schlüpfen dürfte.

Bis auf Weiteres handelt es sich aber nur um ein Gerücht Ihr solltet euch also lieber noch nicht zu früh freuen.

Hunter Schafer gilt schon länger als Wunschbesetzung für Zelda

Ganz offensichtlich wäre nicht nur Hunter Schafer sehr davon angetan, die Rolle tatsächlich zu bekommen. Auch die Fans dürften sich freuen, da sie die Schauspielerin schon seit längerer Zeit als Top-Besetzung für Zelda sehen.

Kommentare unter einem Reddit-Post zu dem frischen Gerücht beweisen das erneut. Reddit-User Pinhead-GabbaGabba schreibt etwa:

Ehrlich gesagt weiß ich noch, wie ich sie zum ersten Mal auf einem roten Teppich sah (Euphoria hatte ich nie gesehen) und dachte: „Das ist Prinzessin Zelda.“

Weitere Aussagen wie "Buchstäblich die perfekte Besetzung" und "Sie wäre großartig" machen deutlich, wie gut diese Besetzung ankommen würde, was unter anderem mit ihrer "Elfenschönheit" begründet wird. Letztendlich zähle aber die schauspielerische Leistung, wie einige User trotz der optischen Übereinstimmung noch einmal anführen.

Wie fändet ihr es, wenn Hunter Schafer die Rolle von Zelda in der Live-Action-Adaption übernimmt? Wäre sie eure erste Wahl? Wen seht ihr in der Rolle von Link?