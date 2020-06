Als Sony am 11. Juni nach langer Wartezeit endlich die PlayStation 5 enthüllte, war die Überraschung groß. Das Design der PS5 unterscheidet sich - wie schon beim neuen DualSense-Controller - komplett vom Aussehen früherer PlayStation-Konsolen. Aber warum ist das eigentlich so? Warum sieht die PS5 so aus, wie sie aussieht?

Was will Sony mit dem ungewöhnlichen Look der PS5 erreichen?

Eine Antwort auf diese Fragen weiß der Industriedesigner und Art Director Georg, der sich für GameStar Plus der Form und des Looks der PS5 angenommen hat. In seiner designtheoretischen Analyse geht er auf die Hintergründe ein, die dazu führen, dass Produkte ihr unverkennbares Aussehen erhalten.

Waren die ersten vier PlayStation-Generationen noch darum bemüht, zwar schick aber bloß nicht auffällig zu sein, damit auch ja eine gewisse Seriösität erhalten bleibt, geht Sony jetzt in eine andere Richtung. Die PlayStation 5 steht für ein neues Selbstbewusstsein und ein neues Selbstverständnis.

Mehr ist manchmal mehr: Das extravagante Design der PlayStation 5 spricht eine deutliche Sprache und hat zudem etwas zu sagen. Was das genau ist und wie Design-Experte Georg die Umsetzung einschätzt, könnt ihr bei den Kollegen der Gamestar nachlesen.

Was haltet ihr eigentlich vom Aussehen der PlayStation 5? Was könnte Sony sich beim Entwurf gedacht haben?