PS5: eBay-Auktion mit zwei PlayStation 5-Entwickler-Test-Kits aus dem Verkehr gezogen

Die Konsolenknappheit hat in letzter Zeit zu einigen Schlagzeilen über PS5-Angebote beim Online-Marktplatz eBay geführt. Meistens ging es dabei um astronomische Preise oder betrügerische Angebote. In einer neuen Auktion, die für Aufsehen sorgte, wurden jedoch zwei Stücke angeboten, die noch weitaus seltener sind als die Konsole selbst: PS5 Dev Kits, also Test-Kits, die normalerweise Entwicklerteams nutzen. Hier erfahrt ihr mehr über dieses ungewöhnliche Angebot.

Entwickler-Kits auf eBay - Das steckt dahinter

Darum geht es: Auf eBay wurde kürzlich eine Auktion gesichtet, bei der gleich zwei sogenannte Dev Kits, also Entwickler-Test-Kits angeboten wurden. Dazu wurden zwei schwarze DualSense-Controller offeriert.

Die Gebote erreichten 2850 Euro, bevor der Online-Marktplatz die Auktion aus dem Verkehr zog. iDCx1337 hat das Angebot jedoch in einem Twitter-Thread dokumentiert. In diesem könnt ihr euch auch einen optischen Eindruck verschaffen:

Was hat es mit den Geräten auf sich? Bei Dev Kits handelt es sich um Hardware, die von Konsolen-Herstellern an Studios gesendet wird, damit diese ihre Spiele entwickeln und testen können. Wie Gamerant berichtet, werden dafür Preise zwischen ein paar hundert und mehreren tausend US-Dollar aufgerufen.

Was kann man als Endverbraucher*in mit der Hardware anfangen? Dev Kits sind laut Gamerant für gewöhnlich nicht darauf ausgelegt, Retail-Versionen von Spielen abzuspielen. Außerdem muss die Nutzerlizenz in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Wer also als Endverbraucher*in irgendwie ein Dev Kit in die Finger bekommt, ergattert damit "nur" ein seltenes Sammlerstück.

Warum wurde die Auktion abgebrochen?

Über die Gründe, warum das Angebot von eBay unterbunden wurde, ist nichts bekannt. Auch wissen wir nicht, auf welche Weise der Verkäufer oder die Verkäuferin an die Hardware gekommen es. Man könnte lediglich spekulieren, dass die Auktion auf Sonys Wunsch entfernt wurde.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein PlayStation Dev Kit öffentlich angeboten wird. Gamerant berichtet in diesem Zusammenhang auch von einem Vorfall mit einem PS4 Dev Kit. Einige Exemplare der Test-Kits wurden an Indie-Studios verliehen, um diesen die Kosten zu ersparen. Eines davon landete wohl schließlich in einer Zwangsversteigerung.

