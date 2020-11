PS5: Die DualSense-Ladestation sieht aus wie eine süße Mini-PS5

Sony setzt bei der PS5 auf ein sehr stilbewusstes Design. Die Formen und Farben beschränken sich aber nicht nur auf die Konsole und den DualSense-Controller, sondern setzen sich auch im restlichen Zubehör fort. Das geht so weit, dass auch die DualSense-Ladestation wie eine kleine süße PlayStation 5 aussieht. Bisher gab es zwar schon einzelne Bilder davon, jetzt könnt ihr euch die Konsole aber auch in einem Video von allen Seiten anschauen.

Süß: Das Lade-Dock für die DualSense-Controller sieht aus wie eine Mini-PS5

Worum geht's? Sony bietet als Zubehör für die PS5 auch eine DualSense-Ladestation an. Die könnt ihr als Halterung und zum Aufladen eurer PS5-Controller benutzen. Das sieht schick aus und macht gleichzeitig USB-Ports frei. So haben die DualSense-Drücker einen angestammten Platz und sind im Idealfall immer spielbereit und aufgeladen.

So sieht das dann mit den Controllern darauf aus:

Ohne die Controller darauf wirkt das Ganze recht unscheinbar und erinnert womöglich den einen oder die andere an eine gewisse Schokoriegel-Firma.

Hier wird auf jeden Fall auch schon sehr deutlich, wie stark sich das Auflade-Dock am Design der Konsole selbst orientiert. Hochkant ist die Ladestation zum Beispiel hier auf dem Karton zu sehen, was der vertikal aufgestellten PS5 sehr ähnelt.

Neues Video beleuchtet die Ladestation für PS5-Controller von allen Seiten

Süße Mini-PS5: Wie niedlich die kleine PlayStation 5 aussieht, die eigentlich nur eine Ladestation für die DualSense-Controller darstellt, könnt ihr euch jetzt in diesem neu auf Reddit aufgetauchten Video ansehen.

Link zum Reddit-Inhalt

Wieso haben die das schon? Das Zubehör für die PS5 geht teilweise schon früher in den Verkauf als die Konsole selbst. Das trifft nicht nur in anderen Ländern zu, sondern stellenweise auch in Deutschland. Wer es also gar nicht aushält, kann schonmal die Kopfhörer aufziehen, sich vor die PS5-Kamera und die Ladestation setzen und den DualSense-Controller halten – nur eben ohne die Next Gen-Konsole.

PS5-Launch: Preis, Datum & alle anderen Infos zur PlayStation 5

Es dauert nicht mehr lange, bis die PS5 erscheint. Beide Versionen kommen am 19. November in Deutschland auf den Markt.

Die Digital-Edition ohne Disklaufwerk soll 399 Euro kosten, während ihr für die normale Standard-Version der PS5 499 Euro hinblättern müsst.

Alle anderen Infos zu den Launch-Titeln, der Abwärtskompatibilität, den technischen Details und unsere Ersteindrücke findet ihr hier in dieser Gamepro-Übersicht:

Freut ihr euch drauf? Wie findet ihr den Look der Ladestation und holt ihr euch so eine zur Konsole dazu?