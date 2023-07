PS5-User will DualSense-Controller reinigen und ätzt dabei fast alle Tasten weg

Bestimmte Stoffe können für den DualSense ganz schön ätzend sein. Wortwörtlich.

Von allen Zubehörstücken ist es höchstwahrscheinlich der Controller, der bei uns Spieler*innen am schnellsten dreckig wird. Schmutz in Kombination mit Schweiß setzt sich rasch überall am DualSense fest, weshalb das Gamepad regelmäßig gereinigt werden sollte. Nehmt dafür aber nicht jede Flüssigkeit, die euch in die Hände gerät!

Mit Alkohol die Tasten weggeätzt

Um den DualSense-Controller zu säubern, sind jede Menge Hausmittel geeignet: Feuchte Mikrofasertücher, Wattestäbchen, Desinfektionstücher und Isopropylalkohol.

Damit sollte es keine Probleme geben... oder vielleicht doch? Zumindest beim Isopropylalkohol wird es unter Fans gerade strittig.

Darauf weist ein Reddit-Post hin, bei dem die leidtragende Person nicht sicher war, weshalb die Aktionstasten ihres DualSense so seltsam angeknackst aussehen:

Da das restliche Gehäuse des lilafarbenen Controllers noch recht unberührt aussieht, haben viele Kommentare eine Gewalteinwirkung ausgeschlossen.

Stattdessen wurde direkt ein anderer Übeltäter gefunden: Die Reinigung des DualSense mit Alkohol – oder, um ein bisschen präziser zu sein, Isopropylalkohol.

Dieser habe die Tasten regelrecht weggeätzt, wie auch viele andere Spieler*innen in der Vergangenheit feststellen mussten. Dazu passe, dass der Unglücksrabe erst kürzlich das Gamepad mit der Flüssigkeit gereinigt hatte.

Ist Isopropylalkohol wirklich so schädlich für die Plastiktasten?

Isopropylalkohol hat für die Reinigung von Elektronik ziemlich praktische Eigenschaften: Die klare Flüssigkeit verflüchtigt sich ziemlich schnell an der Luft, löst Fettrückstände und ist nur eingeschränkt leitfähig.

Und eigentlich sollte sie Plastik nicht angreifen, wie wir selbst schon bei unzähligen Reinigungen festgestellt haben.

Aber: Wie auch einige Nutzer*innen im Reddit-Thread anmerken, kann es sein, dass der Isopropylalkohol mit Zusatzstoffen vermengt ist. In den USA sei wohl Aceton typisch, das auch in Nagellackentferner enthalten ist und stark ätzend auf Plastik wirkt.

So säubert ihr euren Controller richtig

Wir raten grundsätzlich nicht von Isopropylalkohol ab, ihr solltet aber darauf achten, dass dieser nicht mit Aceton, Chlorsäure oder anderen ätzenden Chemikalien versehen ist.

Mit dem 99,9-prozentigen Isopropanol von Cunea konnten wir in der Vergangenheit gute Erfahrungen sammeln, verdreckte PS3- und PS4-Controller wurden damit zuverlässig wieder sauber:

Achtet aber auf eine gute Belüftung des Raumes, in dem sich das Isopropanol befindet, da die abgehenden Dämpfe gesundheitsschädlich und entflammbar sind! Getrunken werden oder auf eine offene Wunde geraten sollte der Stoff ebenfalls nicht.

Wie bereits erwähnt, reichen aber auch angefeuchtete Mikrofaserlappen oder Desinfektionstücher. Für die Zwischenräume des DualSense bieten sich zudem dünne Zahnstocher oder Nadeln an. Zerkratzt euren Controller aber bei der Reinigung nicht, das kann schnell passieren!

Habt ihr Reinigungstipps für euren DualSense-Controller? Verratet sie uns!