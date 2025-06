PlayStation kündigt neues DualSense-Update an und es bringt endlich ein Feature, das wir uns schon lange wünschen

Bald kann der DualSense mit mehreren Geräten gleichzeitig verbunden sein.

Der PlayStation-Controller ist seit der allerersten Generation größtenteils unverändert geblieben. Sony baut auf dem erfolgreichen Grundkonzept lediglich immer wieder mit neuen und erweiterten Funktionen auf. Auch der DualSense der PS5 wird jetzt noch einmal verbessert und bekommt ein neues Feature spendiert, das besonders all jene freuen dürfte, die nicht nur auf der Konsole mit ihm spielen.

DualSense muss mit Geräten bald nicht jedes Mal neu verbunden werden

Der DualSense hat inzwischen fast fünf Jahre seit dem Release auf dem Buckel, aber das hält Sony nicht davon ab, weiter am Controller rumzuschrauben. Konkret wurde jetzt eine Neuerung angekündigt, die ein bereits bestehendes Feature sehr viel angenehmer machen dürfte:



Wie der offizielle PlayStation-Account nämlich auf X anteast, kann der DualSense-Controller bald mit mehreren Geräten gleichzeitig verbunden sein.

0:30 PS5-Controller: Sony kündigt limitierten DualSense im The Last of Us-Design an

Autoplay

Der DualSense lässt sich schon jetzt mit anderen Geräten als der PS5 verbinden und kann so etwa zum Zocken am PC, Tablet oder Steam Deck benutzt werden. Der größte Nachteil daran ist jedoch, dass der Controller immer nur mit dem aktuellen Gerät verbunden ist und bei jedem Wechsel wieder neu verknüpft werden muss.

Das ist hauptsächlich umständlich und nervig, wenn man nur zwischendrin mal kurz zocken will. Entsprechend bedeutet die Ankündigung eine gute Nachricht für alle, die ihren DualSense nicht nur an der Konsole benutzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ob es auch möglich sein wird, den DualSense beispielsweise gleichzeitig an zwei PS5-Konsolen angeschlossen zu haben und wie viele Geräte parallel verbunden sein können, ist noch nicht klar.

Ohnehin fehlen noch Details dazu, wie konkret das Feature funktionieren wird. In der Ankündigung heißt es nur, dass weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt folgen werden.

Das Feature soll per Update auf den DualSense aufgespielt werden, ist dann also auch für ältere Controller nutzbar. Wann genau der Patch kommt, wissen wir derweil noch nicht konkret. Auch hier hat Sony nur verraten, dass es später in diesem Jahr so weit sein soll, also noch irgendwann 2025.

Was haltet ihr von dem geplanten Update für den DualSense? Hat euch das Verbinden mit neuen Geräten bislang auch gestört oder habt ihr das Feature gar nicht genutzt?