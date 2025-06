Das neue Spiel des Ex-GTA-Producers ist da, wird auf Steam zerrissen und ist auf der PS5 eine Ruckel-Katastrophe

Mindseye sieht immer wieder nicht besonders gut aus (Bild: x.com/SynthPotato/status/1932495755698184581).

Falls ihr darüber nachdenkt, Mindseye zu kaufen, solltet ihr vielleicht noch ein bisschen länger überlegen. Der Titel des ehemaligen GTA-Producers Leslie Benzies ist da, kommt bei den meisten Spieler*innen aber nicht besonders gut an. Das liegt vor allem an technischen Schwierigkeiten, die Story scheint zumindest in Ordnung zu sein.

Mindseye von Leslie Benzies läuft weder auf dem PC noch auf PS5 rund und wird in Reviews zerrissen

Darum geht's: Nachdem sich der ehemalige GTA-Produzent (nicht im Guten) von Rockstar Games getrennt hatte, wurde mit Build a Rocket Boy ein eigenes Entwicklerstudio gegründet. Das arbeitet schon seit Jahren an Mindseye und dieses Spiel ähnelt vom Gameplay her stark der GTA-Reihe. Aber es kommt qualitativ wohl nicht an die Titel heran.

Das Action-Spektakel MindsEye lässt im Launch Trailer keinen Stein auf dem anderen

Mindseye startet mit ziemlich schlechten User-Reviews: Auf Steam steht der Titel aktuell bei "Ausgeglichen", was allerdings nur 42 % positiven Bewertungen entspricht – die Mehrheit fällt also negativ aus. Im PS Store und auch im Xbox Store gibt es aktuell einen Score von 3,3, also auch eher durchwachsen.

Das sagen die Spieler*innen: Einige, die den Titel gekauft und auf eine echte GTA 6-Alternative gehofft hatten, machen ihrem Ärger jetzt im Internet Luft. In vielen Reviews (hier auf Steam) wird Mindseye geradezu in der Luft zerrissen:

"Traurigerweise spielt sich dieses Spiel erbärmlich. Es hat dieses typische, schlechte Unreal Engine 5-Feeling an sich. Die Story ist einigermaßen interessant, aber das Gameplay ist einfach unspielbar, es kommt nicht einmal in die Nähe von optimiert."

Was wird kritisiert?

Vor allem technische Probleme:

Die Performance: Mindseye ruckelt auf fast allen Plattformen ordentlich vor sich hin. Da ist von Framerate-Drops auf 20 oder sogar 5 FPS die Rede, überprüfen konnten wir das aber noch nicht. Ihr könnt euch aber zum Beispiel hier in diesem Video ungefähr ab 1:56 einen guten Eindruck davon verschaffen, wie Mindseye auf der PS5 läuft und aussieht.

Mindseye ruckelt auf fast allen Plattformen ordentlich vor sich hin. Da ist von Framerate-Drops auf 20 oder sogar 5 FPS die Rede, überprüfen konnten wir das aber noch nicht. Ihr könnt euch aber zum Beispiel hier in diesem Video ungefähr ab 1:56 einen guten Eindruck davon verschaffen, wie Mindseye auf der PS5 läuft und aussieht. Jede Menge Bugs und Glitches an allen Ecken und Enden. Texturen flackern, weiter weg ist alles matschig, das Ragdoll-System funktioniert nicht, wie es soll.

an allen Ecken und Enden. Texturen flackern, weiter weg ist alles matschig, das Ragdoll-System funktioniert nicht, wie es soll. Die NPC- und Gegner-KI lässt massiv zu Wünschen übrig.

lässt massiv zu Wünschen übrig. Die Open World wirkt sehr leer.

wirkt sehr leer. Alles in allem wirkt das Ganze einfach viel zu früh veröffentlicht.

Teilweise wechsele sich der grafische Look eines PS5- und Unreal Engine 5-Titels mit dem eines PS2-Spiels ab. Dieser Xbox-User hier geht ebenfalls sehr hart mit Mindseye ins Gericht und nennt den Titel beziehungsweise die Entwickler*innen "faul":

"Räder an Fahrzeugen drehen sich nicht, es sei denn man fährt rückwärts oder ganz langsam vorwärts, höllisch ruckelig, die Grafik springt zwischen modern und einer PS2 hin und her. Nicht einmal 35 Dollar wert, spart lieber auf GTA 6."

Ein Silberstreif am Horizont: Die Story von Mindseye scheint immerhin nicht ganz uninteressant zu sein und auch die Cutscenes kommen größtenteils ganz gut an. Darauf könnte Build a Rocket Boy aufbauen, wenn der ganze Rest noch aufgemöbelt wird. Das scheint das Team zumindest vorzuhaben. Auf Reddit wurde bereits ein Beitrag veröffentlicht, in dem das Studio verspricht, "rund um die Uhr" daran zu arbeiten, die Performance zu verbessern.

Habt ihr Mindseye auch schon ausprobiert? Falls ja: Wie sind eure bisherigen Erfahrungen?