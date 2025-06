Die Switch 2 hat auch wieder Stick Drift-Probleme, aber immerhin bietet Nintendo erneut eine Gratis-Reparatur an

Die Joy-Cons der Nintendo Switch 2 funktionieren anders als die der ersten Switch, haben aber auch ähnliche Probleme.

Nintendo setzt bei der Switch 2 leider nicht auf Hall Effekt-Sticks, und das bedeutet, dass wir uns wohl oder übel auch in dieser Hardware-Generation erneut mit dem Stick Drift-Problem herumschlagen müssen. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten: Zumindest in den USA wurde bereits das kostenlose Reparatur-Programm, dass es auch für die Switch 1-Joy-Cons gab, wieder auf den Weg gebracht.

Ihr könnt eure unter Stick Drift leidenden Switch 2-Joy-Cons wohl wieder kostenlos reparieren lassen

Darum geht's: Die Nintendo Switch hat (wie auch die Xbox und PS5) ein großes Problem mit dem sogenannten Stick Drift. Dabei handelt es sich um Verschleiß an den Analog-Sticks der Controller, der insbesondere bei den Joy-Cons auftritt. Diese Abnutzung sorgt zum Beispiel dafür, dass Eingaben registriert werden, die gar nicht vorgenommen wurden.

Nintendo geht intern offenbar schon davon aus, dass auch die Sticks der Switch 2-Controller mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben wird. In dieselbe Kerbe schlagen auch erste Testberichte von Technik-Experten wie iFixit und erste User-Erfahrungen auf Reddit.

Daher werden aber auch schon Maßnahmen ergriffen, um das Problem zumindest etwas angenehmer zu gestalten: Das kostenlose Einsende- und Reparatur-Programm von der Switch 1 kehrt zurück.

Bestätigt wurde das bisher offiziell aber nur für die USA. Dort kann die entsprechende Support-Seite bereits aufgesucht werden. Zuerst entdeckt hat das der Twitter-User Nintendeal. In seinem entsprechenden Post seht ihr einen Screenshot mit interessanten Infos:

Ein Ersatz für defekte Joy-Cons soll kostenlos erfolgen. Allerdings behält sich Nintendo vor, sich beim entsprechenden Kunden zu melden und doch Geld zu fordern, falls es sich bei dem Problem mit dem Produkt nicht um einen vom Hersteller verursachten Defekt handelt.

Das Ganze geht relativ schnell: Auf der US-Seite wird ein Zeitraum von acht bis 14 Werktagen veranschlagt. Innerhalb dieser Zeit sollt ihr euren Joy-Con 2-Ersatz bekommen.

Und in Deutschland? Es gibt zwar noch keine offizielle Bestätigung, wir gehen aber davon aus, dass es hier genau wie bei der Switch 1 auch so laufen wird wie in den USA. Auf den Nintendo-Seiten lassen sich zumindest zu den alten Joy-Cons immer noch die Hinweise darauf finden, dass sie kostenlos repariert oder ausgetauscht werden können. Das dürfte dann früher oder später auch bei den Nachfolge-Modellen der Fall sein.

Wie sind eure Erfahrungen mit den Switch 2-Joy-Cons bisher? Habt ihr schon Stick Drift bemerkt? Musstet ihr eure alten Switch 1-Joy-Cons austauschen lassen?