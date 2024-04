'Ich habe Kanalisationen gesehen, die sauberer sind' - Spieler zeigt seine verdreckte PS5 und schockt damit alle PlayStation-Fans

Iiiiuuuughh. Das Innere dieser PS5 ist ja mal sowas von dreckig. (Bildquelle: Reddit)

Spieler*innen merken häufig erst dann, dass ihre Konsole verdreckt ist, wenn sie überhitzt. So erging es auch diesem PS5-Spieler, der wohl eines der dreckigsten Spielesysteme besitzt, das je im Internet gezeigt wurde.

Eine der schmutzigsten Konsolen aller Zeiten

Darum geht's: Mit seinem Reddit-Post hat der User 'stewie-just-said-tht' für viele offene Münder und vor allem Ekel gesorgt.

In einem mittlerweile von den Moderatoren des PlayStation-Sub-Reddits gelöschten Beitrag hat er seine PS5 beziehungsweise deren Seitenplatten präsentiert.

Die sind von oben bis unten mit Asche und Teerablagerungen überzogen:

Insbesondere die Bereiche um den Lüfter sind voll von grauen Ablagerungen, die Einlässe zum Teil sogar schwarz. (Bildquelle: Reddit)

Da Kommentierende gefragt haben, wie der Rest der Konsole aussieht, hat der Thread-Ersteller kurzerhand noch ein kleines Video nachgelegt, das den völlig verkleisterten Lüfter zeigt und damit wird es dann richtig ekelhaft:

Viele PlayStation-Fans machten den PS5-Spieler anschließend darauf aufmerksam, dass er doch bitte häufiger seine Konsole reinigen solle, die meisten fragten jedoch: Wie? WIE!? Wie kann eine PS5 so schmutzig werden?

Der Bubatz ist Schuld

Wie bereits erwähnt, wurde der Beitrag umgehend von den Moderatoren des Sub-Reddits entfernt.

Wohl aufgrund der Beschreibung der Überhitzungsursache: Darin erwähnte stewie-just-said-tht nämlich, dass er einst zwei bis drei Joints im Zigarrenmantel am Tag und dann auch noch bei geschlossenem Fenster geraucht habe.

In vielen Bundesstaaten der USA ist Cannabis jedoch weiterhin illegal, weshalb der Beitrag so rasch gelöscht wurde.

Deutsche Gesetzeslage: Am 1. April trat in Deutschland eine Teillegalierung von Cannabis in Kraft. Die Droge ist damit unter bestimmten Voraussetzungen für Erwachsene legal, wird aber weiterhin stark kontrolliert. So dürfen spezifische Besitzmengen nicht überschritten werden, außerdem ist der öffentliche Konsum auf die Nachtstunden eingeschränkt und die Abgabe nur in Vereinen möglich. Den vollständigen Vorgabenkatalog findet ihr als FAQ unter anderem beim Bundesministerium für Gesundheit oder auch dem Norddeutschen Rundfunk.

Der bei der Verbrennung von Cannabis und Tabak entstehende Rauch wurde vom Lüfter aufgesogen, genau wie einige Restbestandteile, die sich in der Luft verteilen, darunter Teer.

Es ist daher kein Wunder, dass die PS5 dermaßen verschmutzt ist und es ist leider nicht ungewöhnlich, dass eine PlayStation so endet.

In vielen Konsolen, die zur Reinigung an einen Service-Dienst gegeben werden, ist Dreck von Zigaretten- oder Zigarrenrauch zu finden. Wir schreiben da leider aus Erfahrung.

Und mit dem neuen Cannabisgesetz dürfte die Anzahl in Deutschland noch ansteigen.

Suchtprävention und körperliche Risiken des Rauchens von Tabak und Cannabis: Der Konsum von Cannabis ist keineswegs harmlos. So ist ein Risiko der Abhängigkeit gegeben, insbesondere in Kombination mit Tabak und damit Nikotin. Dazu klärt unter anderem die Techniker Krankenkasse auf. Zudem können körperliche Schäden bei dauerhaftem und vermehrtem Konsum auftreten und von einer Tabakmischung verstärkt werden. Darunter eine chronisch beeinträchtigte Lungenfunktion, eine Verstärkung von Mental Health-Problemen oder eine erhöhte Herzfrequenz. Bei Jugendlichen werden darüber hinaus Hirnfunktionen in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Zu dem Ergebnis kommen der Bericht Cannabis: Potenzial und Risiken des Bundesministeriums für Gesundheit sowie das Gesundheitsportal Österreichs. Leidet ihr unter einer Sucht von Cannabis oder Nikotin oder vermutet ihr eine Abhängigkeit, findet ihr Beratung unter anderem bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Auf bundesweiter Ebene könnt ihr euch außerdem an die von 8 bis 24 Uhr geöffnete und kostenpflichtige Sucht und Drogen-Hotline (20 Cent pro Anruf) unter 01806/313031 wenden.

Reinigt eure PS5, sie wird es euch danken!

Rauch von Zigaretten und Cannabis ist einer der schwerwiegendsten Risikofaktoren für eine Konsole, aber nicht der einzige. Hausstaub und Haare, zum Beispiel von Haustieren, sind weitere Auslöser für eine schmutzbedingte Überhitzung.

So auch bei diesen PS5-Konsolen:

Befreit also am besten alle paar Monate eure PS5 von Schmutz und reinigt sie gründlich. Damit verhindert ihr, dass der Lüfter laut aufdreht oder die Konsole überhitzt. Einige Reinigungs-Tipps findet ihr in einem gesonderten Artikel:

Schaut auch am Netzteil, das ein wenig tiefer in der PS5 liegt und vom Lüfter verdeckt wird! Hier kann sich ebenfalls Schmutz sammeln und für eine enorme Hitze sorgen. Entfernt Staub und Co. bei Verschmutzungen einfach mit einem Pinsel.

Schraubt ihr den Lüfter der PS5 ab, bekommt ihr einen guten Blick auf das Netzteil. (Bildquelle: John Glasscock / Youtube)

Beachtet ihr unsere Empfehlungen, sollte es euch nicht so ergehen wie dem Thread-Ersteller, der seine Konsole kaum noch sauber bekommt. Der Dreck habe sich regelrecht ins Plastik der Konsole gefressen.

In welchen Abständen macht ihr eure Konsolen sauber? Reinigt ihr sie überhaupt oder lasst ihr sie lieber so, wie sie ist?