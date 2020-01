Eine Enthüllung der PS5 im Februar wird immer wahrscheinlicher

Microsoft hat die Xbox Series X bereits im letzten Monat im Zuge der Game Awards 2019 enthüllt, Sony hält sich bislang allerdings bedeckt, wenn es um das Design der PS5 geht. Gerüchte zu einem baldigen Reveal-Event schwirren aber bereits seit einiger Zeit durchs Netz – und womöglich müssen wir gar nicht mehr allzu lange warten.

Es gibt einen neuen Hinweis auf einen Termin im Februar 2020.

Was ist neu? Wie die Seite Video Games Chronicle berichtet, habe der Journalist Mike Futter davon Wind bekommen, dass Sony das jährliche Destination PlayStation-Event diesmal nicht selbst abhalten soll. Das habe Futter von mehreren Quellen erfahren, offiziell bestätigt ist dies aber nicht.

Okie. Here's what I'm hearing from multiple sources. (Just needed to confirm something before sharing.) Sony is not hosting Destination PlayStation, its annual closed event bringing together publishers and retailers. The event will still happen, but hosted by a retailer.