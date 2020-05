PS5-Enthüllung ist nicht mehr weit entfernt, sagt Branchen-Insider

Obwohl mittlerweile die wichtigsten Hardware-Specs von Sonys PS5 feststehen und auch der DualSense-Controller enthüllt wurde, wissen wir immer noch nicht, wie die PS5 aussieht. Das finale Design hat Sony bislang nicht gezeigt.

Da Konkurrent Microsoft schon mehr Karten auf den Tisch gelegt und in der letzten Woche sogar weitere Spiele für die Xbox Series X gezeigt hat, dürfte es bis zu einem Reveal nun nicht mehr lange dauern.

Und anscheinend ist es wirklich bald soweit: Denn wie der mittlerweile zu Bloomberg gewechselte Journalist Jason Schreier im Press Start Podcast sagte, werde die PS5-Enthüllung "bald" passieren. Da das natürlich noch nicht wirklich konkret ist, sagte Schreier zusätzlich, dass er von "Anfang bis Mitte Juni" ausgehe.

Wie glaubwürdig ist die Quelle? Jason Schreier ist einer der am besten venetztesten Journalisten in der Gaming-Szene. Dementsprechend lässt sich davon ausgehen, dass an seinen Aussagen zumindest etwas dran ist.

Weitere Hinweise auf Juni

Langsam aber sicher kristallisiert sich damit der Juni als der Monat heraus, auf den die meisten Gerüchte hindeuten. Bereits Ende April hatte GamesBeat-Journalist Jeffrey Grubb den 4. Juni als Reveal-Termin der PS5 prognostiziert.

Und auch das Thema der kommenden Ausgabe des Official PlayStation Magazine (OPM) deutet auf den Juni hin. Dort sollen "die neuesten PlayStation 5-Spiele" gezeigt werden. Der Verkaufstermin des OPM ist der 2. Juni, gut möglich also, dass die PS5-Enthüllung also rund um dieses Datum passieren wird.

Geheimnis um PS5-Design

Da immer noch ein Geheimnis um das finale Design der PS5 gemacht wird, gibt es mittlerweile etliche Fan-Designs und Mutmaßungen über den Look der Konsole.

Da der DualSense-Controller ein zweifarbiges Design hat, gehen manche davon aus, dass auch die Konsole diese Farbgebung bekommt.

Wichtiger Hinweis: Hierbei handelt es sich nach wie vor nicht um eine offizielle Bestätigung. Sony hat sich in keiner Form zu einem PS5-Reveal geäußert.