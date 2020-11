PS5 erhält 8K-Support erst in ferner Zukunft

Sonys neustes Flaggschiff wird erst in einer Woche in Europa erhältlich sein, trotzdem dürfen schon zahlreiche Pressevertreter ihre ersten Eindrücke zur PlayStation 5 kundtun. Auch wir haben unseren großen Testeindruck bereits verfasst.

Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X trumpfen mit grandiosen technischen Leistungen auf. Auch bei der Auflösung stehen sich die Konsolen in nichts nach. So ist bei der PlayStation 5 beispielsweise eine Auflösung von bis zu 8K möglich. Doch wird die Auflösung schon von Anfang an zur Verfügung stehen?

Die PS5 unterstützt eine Vielzahl an Auflösungen

Wird die PS5 8K unterstützen? Ja! Allerdings wird das Feature nicht zum Launch zur Verfügung stehen, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. In einem FAQ zur PS5 beantwortete Sony unter anderem diese Frage und gibt an, dass mit einem zukünftigen Systemsoftware-Update die Unterstützung von 8K-Auflösung garantiert wird. Leider ist nicht bekannt, wann das Update nachgereicht wird. Die somit höchste Auflösung, die aktuell unterstützt wird, ist 2160p (4K UHD). Trotzdem kann die PS5 jetzt schon mit 8K-Displays verbunden werden.

Aber Achtung: Ob ein Großteil der Spiele zukünftig in nativem 8K spielbar sein werden, darf stark bezweifelt werden. Denn um diese Auflösung bei größeren Produktionen in flüssiger Bildrate zu erreichen, dürfte selbst die potente Hardware von PS5 und Xbox Series X nicht ausreichen. 4K wird vermutlich in der kommenden Generation in den meisten Fällen das höchste der Gefühle sein.

Benötige ich einen 4K-Fernseher? Die PS5 muss nicht unbedingt an einen 4K-Fernseher angeschlossen werden, wenn ihr keinen besitzt. Ihr könnt eure Spiele in den Auflösungen 720p, 1080i, 1080p und 2160p genießen.

Ärgerlich ist hierbei, dass die PS5 zunächst keine 1440p unterstützen wird und somit nicht an gängige PC-Monitore angeschlossen werden kann, ohne dass es zu Verlusten bei der Bildqualität kommt. Wieso die PS5 trotzdem eine 1440p-Option braucht, das erklären wir euch hier:

Würdet ihr euch einen 8K-TV zulegen, wenn die PS5 diese Auflösung zu einem späteren Zeitpunkt unterstützen wird?