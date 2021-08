PS5-Exclusive von From Software soll näher an Dark Souls als an Sekiro oder Elden Ring sein

Die Dark Souls- und Bloodborne-Macher*innen From Software sollen neben Elden Ring auch noch an einem anderen großen Spiel arbeiten, das wohl exklusiv für PS5 erscheint. Nun gibt es die ersten Gerüchte dazu, was uns inhaltlich dabei erwartet.



Offenbar orientiert sich dieses sagenumwobene PS5-Exclusive vom Gameplay her eher am Original Dark Souls als an Soulslikes wie Elden Ring oder Sekiro. Offenbar setzt From Software dabei wieder auf eine eher kompakte, klassische Herangehensweise.

From Softwares nächstes Soulslike verlässt sich wohl auf die Stärken des Originals

Darum geht's: Angeblich soll From Software nicht nur an Elden Ring arbeiten, sondern auch schon ein brandneues PS5-Exclusive entwickeln. Das Gerücht macht zumindest seit einigen Tagen die Runde und dieser ominöse Exklusivtitel könnte schon am 19. August auf Sonys State of Play enthüllt werden.

Neue Infos? Jetzt kocht die Gerüchteküche weiter und Xbox Era-Podcast-Co-Host Nick enthüllt ein paar mögliche Details über das kommende PS5-Exclusive aus dem Hause From Software. Es handele sich um einen ähnlichen Deal wie bei Demon's Souls oder Bloodborne: Sony hält die Rechte, From Software und Sony XDev Japan entwickeln.

Hidetaka Miyazaki mischt wenig überraschend angeblich ebenfalls mit. Außerdem handele es sich bei dem Spiel weder um Demon's Souls oder um Bloodborne, sondern eine komplett neue Marke. Es gibt wohl keinerlei Verbindungen zu früheren From Soft-Spielen.

Näher an Dark Souls: Zusätzlich soll dieses PS5-Exclusive wohl eher ein traditionelleres Soulslike werden, eher ein Soulslike als wie ein Elden Ring oder Sekiro. Damit dürfte wohl gemeint sein, dass hier eher keine besonderen Neuheiten zur Dark Souls-Formel hinzugefügt werden, wie es bei Sekiro (mit seinem Fokus auf Blocken/Parieren) oder Elden Ring (Open World) der Fall ist.

Wie seriös ist das? Ziemlich. Der Xbox Era-Podcast-Co-Host Nick hat in der Vergangenheit bereits mehrfach mit seinen Leaks Recht behalten. Unter anderem hat er auch die Ghost of Tsushima-Erweiterung Iki Island korrekt vorhergesagt.

Aber freut euch nicht zu früh! Es handelt sich bei alledem um unbestätigte Gerüchte. Bis offizielle Ankündigungen kommen, solltet ihr die Leaks und Spekulationen also lieber mit der gebührenden Vorsicht genießen.

Handfeste News und Infos zu Elden Ring gibt es hier:

Elden Ring wird von From Software in Kooperation mit dem Buch-Autoren George R.R. Martin (Game of Thrones) entwickelt. Es soll am 21. Januar 2022 erscheinen und kommt dann für Xbox One, Xbox Series S/X, die PS4, PS5 und den PC.

Was interessiert euch mehr: Elden Ring oder dieses geheimnisvolle PS5-Exclusive?