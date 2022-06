Wenn ihr schon eine PS5 ergattert habt, solltet ihr euch auf keinen Fall Ratchet & Clank: Rift Apart entgehen lassen. Es handelt sich dabei um einen der ersten PS5-Exklusiven Titel – und er allein macht den Kauf der Konsole eigentlich lohnenswert. Begleitet jetzt die Titel-Helden auf ihren Abenteuern zwischen den Dimensionen und das für nur 39,99€, ein super Preis für ein PS5-Spiel.

Das erwartet euch in Ratchet & Clank: Rift Apart

Auf alle Fälle erwartet euch eins: Jede Menge Spaß! Diesmal begleitet ihr den Lombax Ratchet und seinen mechanischen Freund Clank auf einem brandneuen Abenteuer – obwohl die beiden eigentlich im Ruhestand sein sollten.

Leider bekommen die beiden keine ruhige Minute, selbst nachdem sie die Welt bereits mehrfach gerettet haben, denn ihr Erzfeind Dr. Nefarious ist zurück. Dieser versucht, sich in eine alternative Dimension zu verdrücken, unseren Helden bleibt also nicht anderes übrig, als ihm zu folgen.

In dieser Welt ist Dr. Nefarious an der Macht, was Ratchet und Clank dazu veranlasst, sich mit der weiblichen Lombax Rivet zusammenzutun. Zu dritt versuchen sie nun, die dunklen Pläne des Bösewichts in zwei Dimensionen gleichzeitig zu stoppen.

Was hat das Gameplay zu bieten?

Im Kern bleibt in Rift Apart alles erhalten, was ältere Titel der Serie ausmacht: Viel hüpfen, Geheimnisse suchen und nach Lust und Laune herumschießen. Neuerungen gibt es aber natürlich ebenso, zum Beispiel könnt ihr mit Hoverstiefeln blitzschnell durch die Welt rasen.

Die größte Neuerung stellt das Rift-System dar, das dem Spiel seinen Namen gibt. Wie gewohnt fliegt ihr von Planet zu Planet, könnt aber an bestimmten Orten zwischen den Dimensionen von Ratchet und Rivet wechseln, was die Umgebung komplett verändert.

Die ausgefallenen Waffen dürfen selbstverständlich auch nicht fehlen – und das tun sie auch nicht. Zwar gibt es nach wie vor einige bekannte Gadgets, aber ebenso viele neue, kreative Wege, eure Feinde zu besiegen. Egal ob Bombenhagel oder einfache Schrotflinte: Hier ist euch Abwechslung gewiss.

