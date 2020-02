Pappe statt Plastik: Fan schlägt umweltfreundliche PS5-Spiele vor

Mit dem kommenden Wechsel der Konsolengeneration wird sich einiges ändern. Neben der verfügbaren Hardware-Leistung für Entwickler sind es aber auch all die kleinen Dinge, die Sony und Microsoft neu denken müssen. Ein gutes Beispiel dafür sind die Spieleverpackungen, die traditionsgemäß ebenfalls ein neues Design spendiert bekommen, wenn eine neue Konsole an den Start geht.

Im Falle von Sony hat sich ein Fan nun Gedanken darüber gemacht, wie es wohl wäre, wenn die Verpackungen der PS5-Spiele nicht einfach nur anders aussehen würden, sondern auch umweltfreundlich daherkämen.

Auf Twitter teilte my_nameis_dan einen Entwurf für Next-Gen-Pappschuber, die auf Plastik verzichten und die Discs in organisch abbaubaren Verpackungen liefern.

OK, so after my #PS5 jewell case mockups were fairly well received, I thought I'd take the feedback & create eco-friendly, cardboard sleeve mock-ups too.



If they were printed on a lovely tactile paper, they'd be sweet! ? @PlayStationUK #TheLastOfUsPartII #ghostoftsushima pic.twitter.com/juhfvU0EV7