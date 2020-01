Fan zeigt, wie er sich das PS5-Cover von Horizon Zero Dawn 2 vorstellt

Auch wenn es mittlerweile einige recht eindeutige Hinweise darauf gibt, wurde ein Sequel zum PS4-Hit Horizon Zero Dawn bislang nicht offiziell angekündigt. Das hält Fans aber nicht davon ab, sich bereits bunt auszumalen, wie Aloys nächstens Abenteuer auf der PS5 aussehen könnte, oder eher: Das dazugehörige Cover.

Inoffizielles PS5-Boxart von "Horizon Zero Dawn: Eclipse"

Wie das PS5-Cover-Design wirklich aussehen wird, wissen wir natürlich nicht. Es ist momentan genauso geheim wie der Look der kommenden Next Gen-Konsole.

Nachdem uns ein Spieler bereits hübsche schwarze PS5-Hüllen schmackhaft gemacht hat, zeigt jetzt ein weiterer Bastler seine Kreationen, die sich am altbekannten PS4-Blau halten (via Pushsquare):

Abgebildet sind The Last of Us 2 für PS5 und der Nachfolger zu Horizon Zero Dawn, den der Ersteller hier als "Horizon Eclipse" betitelt.

Aber Achtung: Natürlich ist bislang nicht offiziell bestätigt, dass das HZD-Sequel so heißen wird, wie es sich der Cover-Ersteller vorstellt. Genauso wenig steht offiziell fest, dass das zunächst für PS4 erscheinende The Last of Us 2 auch auf der nächsten PlayStation aufschlägt (ein nachträglicher PS5-Release von The Last of Us 2 ist allerdings sehr wahrscheinlich).

Auf dem unteren Bild könnt ihr noch ein alternatives PS5-Cover zu "Horizon Eclipse" sehen:

Was gibt es für Hinweise zum Horizon Zero Dawn-Nachfolger?

Hier einige Hinweise aus der Vergangenheit: