PS5-Spiele in schwarzen Hüllen: Fans basteln schicke Entwürfe

Mit der gestrigen Enthüllung des PS5-Logos hat Sony die Fans überrascht. Zwar hat sich am Look nicht allzu viel verändert, dennoch war dies unser erster, klitzekleiner Blick auf das Next-Gen-Design. Und offenbar hat das PS5-Logo auch so manchen Fan inspiriert, sich darüber Gedanken zu machen, wie die PlayStation-Welt bald aussehen könnte.

Fans lassen sich vom PS5-Logo inspirieren

PS5-Spiele im Regal: Wie könnte denn zum Beispiel die Verpackung von PS5-Spielen aussehen? Ist der schwarze Hintergrund des Logos vielleicht ein Hinweis darauf, wie PS5-Inhalte vermarktet werden? Reddit-User will-dearborn hat sich die Mühe gemacht, einen Entwurf für die möglich PS5-Version von Ghost of Tsushima anzufertigen:

Ähnlich wie das Logo, bleibt auch bei der fiktiven Spieleverpackung (fast) fast alles beim Alten - nur eben doch etwas frischer. Aber auch wenn das Logo bisher nur im dunklen Schwarz zu sehen war, wird das PlayStation-Blau sicher nicht verschwinden. Eine schöne Idee ist es aber dennoch.

Schon beim Einschalten schick: Ganz anders hingegen stellt sich User paulo1manso den Startbildschirm der PlayStation 5 vor. Also der Animation, die wir zu sehen und hören bekommen, wenn wir die PS5 irgendwann einmal zum ersten Mal einschalten.

Mit einem bunten PS-Emblem, das an PS1-Zeiten erinnert, geht es dann elegant in den Startbildschirm über. In dieser Fan-Version erwarten uns dann wieder die wellenartigen Hintergrundanimationen und atmosphärischen Klängen, wie wir sie schon von der PS4 gewohnt sind.

Natürlich wollen wir auch wissen, wie die PS5 aussehen wird. Aber es kann auch spannend sein, sich über all die anderen Sachen Gedanken zu machen, die sich mit der Next-Gen ändern werden.

