'Das ist, was wir wollen': PS5-Fans flehen Sony an, sich ein Beispiel am Xbox-Showcase zu nehmen

Sony hat nach dem Xbox-Showcase von gestern bei manchen Fans einen schweren Stand.

Microsofts Strategie, einfach so viel wie möglich an Publishern und Studios einzukaufen, zahlt sich aus: Beim gestrigen Xbox-Showcase konnte der Mega-Konzern aus allen Rohren feuern und aufgrund der schieren Anzahl und Bandbreite war wohl auch für wirklich jeden Gaming-Fan etwas dabei. Was manchen PS5-Fans Sorge bereitet, die von Sonys letzten Streams und Shows enttäuscht waren. Sie betteln den Konzern beinahe schon an, sich ein Beispiel an der Show von gestern zu nehmen.

PS5-Fans zeigen sich vom Xbox-Showcase begeistert und wollen so etwas auch von Sony

Worum geht's? Gestern Abend wurde Microsofts alljährliches großes Xbox-Showcase abgehalten. Dabei wurden haufenweise neue Trailer enthüllt und das Gezeigte kam alles in allem wirklich sehr gut an. Eine Auflistung aller Spiele und Enthüllungen findet ihr hier in unserem großen GamePro-Überblick zum Xbox-Showcase.

Gezeigt wurde unter anderem das erste Gameplay aus Perfect Dark:

3:27 Perfect Dark-Trailer zeigt Gameplay mit der Agentin Joanna Dark

Die letzte Sony-Show von vor anderthalb Wochen war lediglich eine sogenannte State of Play und kein umfangreicheres Showcase. Zu den Highlights zählten dort lediglich Titel wie Astro Bot oder Monster Hunter Wilds, aber selbst das Silent Hill 2-Remake sorgte eher für Skepsis als für Vorfreude. Die ganz großen First Party-Blockbuster wurden überhaupt nicht gezeigt.

Dementsprechend enttäuscht beziehungsweise begeistert reagieren einige PS5-Besiter*innen jetzt auf das, was gestern gezeigt wurde. Auf den Social Media-Kanälen von Sony finden sich diverse Kommentare, die eine deutliche Sprache sprechen. Der Grundtenor lautet, dass die Fans sich so ein Event wie das gestrige Xbox-Showcase auch von Sony gewünscht hätten.

Unter dem Doom-Trailer schreibt ein Twitter-User beispielsweise einfach nur:

"Bringt uns ein Showcase, das so gut ist."

Ein weiterer User nimmt Sony folgendermaßen in die Pflicht:

"Ich hoffe, ihr habt das Showcase geguckt, das ist, was wir wollen."

I hope you watched the showcase, this is what we want. — Jivesh (@Jivesh1995) June 9, 2024

In dieselbe Kerbe schlägt dieser Tweet:

"Ähm, Xbox hat gerade vorzüglich gespeist. Wann ist euer Showcase, PlayStation? Weil ich mir ein bisschen Sorgen mache."

Andere Menschen schreiben, dass zum Beispiel nur ein Bloodborne-Remake Sony jetzt noch retten könnte oder dass das Xbox-Showcase das Beste war, was die Person je gesehen hätte. Auch dieser Twitter-User schreibt, dass Sony hoffentlich etwas vom Xbox-Showcase gelernt habe und damit anfangen müsste, etwas für die Fans zu tun.

Learn from Xbox Showcase Sony pic.twitter.com/shGLsdRvfH — Andrew Vlack (@Varkolak777) June 9, 2024

Die Frage bleibt nur: Was soll Sony daraus lernen? Es wird dem Konzern nicht gelingen, ungefähr zwei Drittel der kompletten Gaming-Industrie aufzukaufen, wie Microsoft es mit Activision Blizzard und Bethesda getan hat. Dazu fehlen dem Unternehmen die unendlich großen Geldreserven, über die Microsoft theoretisch verfügt.

Aber, nicht vergessen: Viele Titel des Xbox-Showcase kommen auch für PS5. Sogar eine ganze Menge. Auch wenn es bei dem Event oft unterschlagen wurde, erscheinen Titel wie Doom: The Dark Ages, Call of Duty: Black Ops 6, Assassin's Creed Shadows und viele andere natürlich nicht exklusiv für Xbox One, Xbox Series S/X und den PC, sondern kommen auch auf PS5 (und teils sogar auf PS4).

Wann kommt das nächste Sony-Showcase? Das steht noch nicht fest. Bisher gibt es überhaupt keine offizielle Ankündigung dazu. Es könnte dementsprechend noch eine ganze Weile dauern. Vor allem, weil die State of Play gerade erst stattgefunden hat. Aber da es sich dabei eben nur um eine State of Play und kein großes Showcase gehandelt hat, könnte eine richtig große Show durchaus irgendwann innerhalb der nächsten Monate stattfinden.

Wir würden aber eher nicht drauf hoffen, dass das bald ist: Sony hat vor gar nicht allzu langer Zeit erst erklärt, dass bis März 2025 keine ganz großen PS5-Exclusives auf den Markt gebracht werden. Dementsprechend erwartet das Unternehmen auch einen geringeren First Party-Umsatz.

Wie seht ihr das: Braucht Sony auch so eine Show und wie kann das gelingen? Worauf hofft ihr?