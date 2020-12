PS5: Neues Firmware-Update ist da & erinnert an PS4-Zeiten

Die PS5 ist zwar erst vor ein paar Woche erschienen, was aber nicht bedeutet, dass da nicht noch kleine Stellschrauben sind, an denen Sony drehen kann. Mit der Firmware-Version 20.02.-02.30 geht nun ein neues Update für die PS5 an den Start. Großartige Verbesserungen solltet ihr aber nicht erwarten.

Größe des Updates: 868 MB

868 MB Verfügbarkeit: sofort

Tradition verpflichtet und das gilt offenbar auch für die PlayStation-Familie. Während die PS4 über Jahre bereits für ihre nichtssagenden Updates und Changelogs bekannt war, tritt die PS5 nun in die Fußstapfen. Denn der neue Firmware-Patch bietet das Übliche.

In den Changelogs heißt es:

"Dieses Systemsoftware-Update verbessert die System-Performance"

PlayStation-Fans lieben System-Performance und Stabilität, von daher ist es schön, dass auch die PlayStation 5 diese Bedürfnisse erfüllt.

Vergesst den DualSense nicht! Anders als noch bei der PS4, bestehen PS5-Updates meist aus zwei Teilen. Zum einen die eigentliche Firmware-Version, die aufgespielt wird, zum anderen geht es auch um den DualSense-Controller, der seine eigenen Updates erhält.

Nach dem Download des Updates solltet ihr aufgefordert werden, auch den PS5-Controller zu aktualisieren. Was hier verbessert wird, ist aktuell unklar. Erste Berichte über Drift-Probleme gibt es jedenfalls schon.

Probleme beim Download?

In der Regel sollte der Download neuer System-Updates keine Probleme bereiten, jedoch können vereinzelt Schwierigkeiten beim Download auftreten.

Holt euch die Firmware auf der PS-Website: Falls bei bei euch der Download des aktuellen Updates zicken sollte, solltet ihr euch die neueste Firmware-Version auch über die offizielle PlayStation-Website herunterladen können.

Habt ihr das erledigt, dann könnt ihr sie ganz einfach via USB-Stick auf eurer PS4 installieren.