Diejenigen, die im Vorbesteller-Chaos der PS5 eine Konsole bekommen konnte, sind sicher froh. Und doch hängt ein Damokles-Schwert über ihnen. Denn zumindest irische Gamer*innen müssen derzeit damit rechnen, dass ihre PS5 erst im kommenden Jahr zugestellt wird.

Trotz Vorbestellungen sind manche nicht "safe": Mehrere Gamestop.IE-Kund*innen berichten dem Magazin VGC davon, dass sie Nachrichten mit einer Verzögerung des Zustelltermins ihrer Konsole erhalten haben. In dieser Nachricht ist zu lesen, dass der Händler nicht dazu in der Lage ist, die Vorbestellungen vor 2021 zu erfüllen.

Als Grund werden "Umstände, die sich außerhalb der Kontrolle" von Gamestop befinden, angegeben. Wer davon betroffen ist, der bekommt die Option, die Vorbestellung aufrechtzuerhalten oder zu stornieren.

In Deutschland kam es bereits zu Stornierungen. Wir verraten euch, was ihr jetzt tun könnt:

Eine undurchsichtige Situation

Es scheint Probleme zu geben: Am Montag erklärte bereits der englische Händler ShopTo, von Sony neue Informationen bezüglich der Zuweisung von PS5-Konsolen bekommen zu haben. Auch hier hieß es dann, dass nicht alle Vorbestellungen pünktlich ausgeliefert werden können. Sogar Amazon in den USA musste die Kund*innen darauf hinweisen, dass ihre Konsolen unter Umständen nicht am Starttag bei ihnen eintreffen.

Es scheint so, als könne Sony nicht so viele Konsolen an die Händler ausliefern, damit diese alle Vorbestellungen am Releasetag erfüllen können. Was hier genau das Problem ist, lässt sich derzeit nicht sagen.

Wie dies hierzulande aussieht, ist momentan noch unklar. Wir haben uns mit Gamestop in Deutschland in Verbindung gesetzt. Sobald wir eine Antwort haben, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Wir haben einige Tipps für alle, die noch eine PS5 suchen:

Konntet ihr eine PS5 vorbestellen? Meint ihr, dass sich auch bei uns noch Termine verschieben könnten?