PS5 - Das Geheimnis um den mysteriösen Anschluss ist gelüftet

Im Rahmen des großen PS5 Showcases zeigte Sony die kommende Next-Gen-Konsole erstmals aus allen möglichen Winkeln - auch der Rückseite. Dort war das zu finden, was bei einer Konsole zu erwarten ist. Bis auf einen kleinen "Anschluss", der im oberen Teil des PS5-Rückens für Spekulationen sorgte. Auch wir haben uns gefragt, was da wohl dahinter stecken könnte.

Der geheime PS5-Slot macht die Konsole sicherer

Das Rätsel ist aber eigentlich gar nicht so geheimnisvoll, denn schon kurz nach dem Reveal gab es ein paar findige Fans, die wussten, was sich dort verbirgt: ein Kensington-Schloss. (via Notebookcheck)

Ein Schloss? Ja, tatsächlich! Eine Sicherheitsvorkehrung, die eure PS5 vor Diebstahl schützt. Mit dieser Vorrichtung könnt ihr die Konsole nämlich, ganz wie bei einem Fahrrad, einfach an der Umgebung befestigen. Beispielsweise an einem schweren Möbelstück.

Das Schloss ist tief in der Konsole verankert und kann nicht so einfach mit Gewalt entfernt werden. Perfekt geeignet also, um sicherzustellen, dass niemand ins Wohnzimmer stolziert und die Konsole einfach mitnimmt. Vermutlich ist das aber eher auf Reisen sinnvoll, wenn die PS5 an weniger sicheren Orten wie Hotelzimmern angeschlossen wird.

Die Kensington-Vorrichtung selbst scheint aber nicht im Lieferumfang der PS5 enthalten zu sein. Ihr müsst diese also separat kaufen:

An der Konsole ist lediglich das Schloss selbst angebracht, dass mit den handelsüblichen Produkten kompatibel ist.

Gar nicht so unüblich: Kensington-Schlösser dieser Art sind bei mobilen Elektrogeräten wie Notebooks oder Flachbildschirmen oft Standard. Bei der PS5 schienen aber nur die wenigsten geahnt zu haben, was der geheimnisvolle Slot bedeuten soll. Immerhin gab es viele Theorien, die teils sogar auf eine PSVR 2-Möglichkeit hindeuteten.

Werdet ihr eure PS5 sicher befestigen?