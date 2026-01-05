Hunderttausende Konsolen betroffen: Koreanischer Hacker entdeckt den bisher verheerendsten PS5-Hack mit einem 24 Jahre alten PS2-Spiel

Sogar die PS5 Pro wurde jetzt geknackt – mit einem uralten PS2-Spiel.

Sony liefert sich seit Jahren ein hitziges Duell mit Hackern, die versuchen, die PS5 für einen sogenannten Jailbreak zu knacken. Das Ziel der Software-Tüftler ist es, auf der PlayStation Programme und Funktionen auszuführen, die eigentlich nicht von Sony erlaubt sind.



In den meisten Fällen laufen solche Jailbreaks aber lediglich auf Firmware-Versionen, die zum Teil mehrere Jahre alt sind. Dem koreanischen Hacker Gezine ist daher gerade etwas Außergewöhnliches gelungen: Die Person hat eine Lücke in einem uralten PS2-Rennspiel gefunden, die Sonys Sicherheitsbarrieren auf halbwegs aktuell gehaltenen Konsolen überwindet.

24 Jahre altes PS2-Spiel wird zum Türöffner für PS5-Jailbreak

Gezine ist wie kein anderer versiert darin, die PS5 über Spiele-Bugs zu hacken. In der Vergangenheit hat der Tüftler beispielsweise die Sony-Konsole mittels japanischer Visual Novels geknackt, die auf der unsicheren Artemis-Engine basieren.

Da der Artemis-Hack derzeit aber nur bis zur sechzehn Monate alten Firmware-Version 10.01 funktioniert, musste ein neuer Ansatz her. Und der fand sich in dem Star Wars-Rennspiel Racer Revenge. Bei dem Spiel ist es möglich, die Rundenrekorde so zu manipulieren, dass selbstgeschriebener Code geladen werden kann.

Da das PS2-Spiel nicht für die PS5 portiert wurde, sondern im Emulator läuft, wurde der Savegame-Bug mit einem weiteren Exploit namens Mast1c0re verkettet. Via Mast1c0re kann der ins Spiel eingeschläuste Code die Grenzen des Emulators verlassen und den Weg für Hacks auf den PS5-Systemkern freimachen. In diesem Fall den Ende November 2025 veröffentlichten "poopsploit"-Hack.

Und so sieht das dann in der Praxis aus:

Das macht den Racer Revenge-Exploit so besonders

Die Verkettung mit dem Star Wars-Rennspiel ist die erste vollständig implementierte Möglichkeit, den mächtigen poopsploit-Hack auszulösen. Dieser funktioniert bis Version 12.0 und die ist gerade einmal drei Monate alt:

Wurde eine PS5 seither nicht mehr aktualisiert, ist sie für den Hack anfällig. Obwohl das unzählige Konsolen betreffen dürfte, müsst ihr euch aber keine Sorgen machen: Über das Internet könnt ihr nicht einfach angegriffen werden, da Sony beim PSN-Login einen Versionsabgleich der Firmware durchführt.

Eine gehackte Konsole mit alter Firmware kann sich nicht einwählen und irgendwelche Schäden anrichten. Auch kann eure PS5 nicht einfach per Fernzugriff gehackt werden, sofern sie nicht aktualisiert wurde, da dafür noch einmal ganz andere Maßnahmen notwendig wären.

Häufig gestellte Fragen zu PS5-Jailbreaks Ist ein Jailbreak der PS5 legal? Nach derzeitigem Recht ist ein Jailbreak der PS5 legal, wie der Rechtsanwalt Christian Solmecke in einem Video erklärt, da ihr damit lediglich das Gerät modifiziert. Was lässt sich mit einem Jailbreak anstellen? Ein Jailbreak eröffnet zusätzliche Möglichkeiten: Mods für Spiele beispielsweise für höhere Framerates

Nicht länger gelistete Spiele wie die legendäre Horror-Demo P.T. können gespielt werden

Installation von selbstentwickelten Apps und Spielen

Cheats in Singleplayer-Spielen Ab wann ist ein Jailbreak illegal? Sobald ihr ihn für Software-Piraterie nutzt. Der Erwerb, die Anfertigung und die Verbreitung von Raubkopien werden nach deutschem Recht mit Freiheits- und Geldstrafen belegt. Welche Nachteile hat ein Jailbreak? Ihr verstoßt gegen die Nutzungsbedingungen von Sony, verliert also unter Umständen euren Garantieanspruch und könnt mit eurem auf der Konsole genutzten PSN-Account gebannt werden, sollte dieser nach dem Jailbreak online gehen.

Ihr könnt eure Konsole nicht mehr für das PSN nutzen.

Jailbreak-Ankündigung lässt Spielepreise explodieren

Obwohl der Racer Revenge-Hack noch gar nicht öffentlich zugänglich ist, haben sich viele Spieler*innen dazu hinreißen lassen, sich ein physisches Exemplar des futuristischen Rennspiels zu kaufen. Da der PS2-Titel aber nur in geringen Mengen (circa 9.000 Stück) produziert wurde, ist der Preis von knapp 30 Euro auf das Dreifache nach oben geschossen.

Wenig später schlossen sich dann noch Scalper an, die den Preis auf bis zu 300 Euro getrieben haben. Selbst der Hack-Entwickler zeigte sich davon überrascht, schließlich hat er Racer Revenge auserkoren, da es einer der günstigeren PS2-Titel ist, die auf Disc gepresst wurden. Und ohne die Blu-ray geht es nicht, da die digitale Version des Spiels nicht von einer niedrigen Firmware aus heruntergeladen werden kann.

In der PS5-Modding-Szene wird über solche Preise allerdings gescherzt, da bereits an mehreren Hacks gearbeitet wird, die ohne ein Spiel funktionieren sollen, beispielsweise über eine selbstgebrannte Blu-ray-Disc oder den versteckten Web-Browser der PS5.

Gezine hat laut eigenen Aussagen seinen Hack sogar ursprünglich mit einem anderen Spiel als Basis begonnen – dem uralten Quantic Dream-Adventure Fahrenheit. Der Hack sei aber zu knifflig geworden, weshalb auf Racer Revenge umgeschwenkt wurde.

In der Theorie könnte also noch ein ähnlicher Jailbreak über das in deutlich höheren Stückzahlen produzierte Fahrenheit folgen, und daran versuchen sich wohl auch schon einige Hacker. Ob sie Erfolg damit haben? Völlig unklar. Es wäre aber eine weitere Option die PS5 zu knacken.

Würdet ihr die Online-Funktion eurer PS5 aufgeben, um Spiele zu modden?